Vigilância de Zoonoses de Diadema conta com prédio reformado e ampliado

O ano de 2024 foi importante para a Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ) de Diadema com a ampliação e requalificação do prédio. Todas as mudanças foram importantes para que a equipe tenha estrutura de trabalho e possa prestar um atendimento de qualidade para a população.

O serviço conta com 31 servidores, entre administrativos, agentes de zoonoses, veterinários e equipe de apoio para realizar as ações voltadas à saúde humana, como prevenção e combate à dengue, raiva, leishmaniose, febre maculosa, esporotricose e outras doenças transmitidas por animais. Por isso, a UVZ realiza ações referentes apenas a animais que possam representar risco ou transmitir doenças para o ser humano.

A cerimônia de entrega das melhorias ocorreu em 02 de julho deste ano e foram investidos R$ 1,5 milhões por meio de orçamento municipal e emendas parlamentares dos vereadores Edval da Farmácia e Jerry Bolsas e da ex-líder do governo no Congresso Nacional, Joice Hasselmann. Confira as principais melhorias no serviço.

Construção de novos solários

No canil antigo, os animais tinham apenas dois solários externos distantes das baias. Assim, era preciso conduzir os animais até o local para que tomassem sol. Agora, cada baia coletiva tem seu próprio solário, com novos gradis, janelas e portas, facilitando o acesso dos cães e permitindo que eles possam escolher o momento de ir ao sol ou ficar dentro do canil.

Já os gatos possuem uma área de 21 m2 para brincar e tomar banho de sol. “Não ficam mais em gaiolas, como ficavam antigamente. A nova estrutura permite maior interação entre os animais”, explica a coordenadora do serviço, Nanci do Carmo.

Estrutura e telhado antitérmico

O gatil passou por uma reforma geral e está totalmente isolado do canil, acabando com o estresse dos animais por conta dos latidos dos cães na configuração antiga, quando os dois setores ficavam acoplados. O telhado foi trocado por telhas antitérmicas e com isolamento acústico.

Local para quarentena

O serviço conta com espaço para isolamento dos animais que chegam à UVZ, também conhecida como quarentena. De acordo com as características de cada animal, esse período é importante para avaliar a saúde do pet e facilitar a adaptação entre os recém chegados e aqueles já abrigados no local.

Além disso, a creche para os filhotes foi totalmente reformada, garantindo bem estar e isolamento de animais mais velhos ou doentes.

Sala de vacina e procedimentos veterinários

O serviço conta com sala específica para vacinação antirrábica e procedimentos, tanto para animais abrigados como para os atendidos, em casos específicos como tratamento de esporotricose.

Durante o ano de 2024, o calendário vacinal do imunizante contra a raiva se concentrou nas segundas e quartas-feiras da primeira semana de cada mês. Ao todo, foram imunizados 1.664 animais, sendo 1.109 cães e 555 gatos. Desde 2021, foram vacinados 5.647 cães e 2.727 gatos.

A partir de 2025, a agenda passará por ajustes e tem previsão para ocorrer na última semana de cada mês.

Melhorias para funcionários

O trabalho de prevenção e combate a dengue vai além da ação in loco: é preciso planejar, traçar roteiros, discutir com os profissionais envolvidos, avaliar a ação e incluir os dados no sistema. Agora, a equipe possui um ambiente mais funcional e acolhedor para essas tarefas, com uma sala específica para trabalhos administrativos.

O prédio ainda ganhou troca de telhado, manutenção, reorganização e ampliação de salas e pintura.

Doação de animais

A divulgação de animais sadios e aptos a serem adotados passou a ser feita em feiras presenciais, pelo site https://adoteamor.diadema.sp.gov.br/, Instagram oficial da Prefeitura ou ir diretamente até a UVZ, de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h. Nos últimos quatro anos, mais de 660 animais conseguiram um novo lar, entre eles, 288 cães e 381 gatos.

UVZ

A Unidade de Vigilância de Zoonoses é vinculada à Coordenadoria de Vigilância à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Por ter características de serviço de saúde humana e não de canil ou hospital veterinário, não captura nem o recebe animais abandonados ou que os tutores não desejam mais. O abandono de animais é crime de acordo com o 32º artigo da Lei Federal 9.605/98, com pena de detenção de três meses a um ano e multa.

Serviço:

Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) de Diadema

Rua Capela, 380 – Inamar

Tel.: 0800 77 10 963 e 4059 5892



Crédito:Dino Santos

Crédito:Dino Santos

Crédito:Mauro Pedroso

Crédito:Mauro Pedroso

Crédito: André Baldini

Crédito:Mauro Pedroso