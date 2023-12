Vídeos produzidos por crianças mostram importância do Natal

Enquanto vão crescendo, as crianças aprendem em casa – e na escola – que o Natal é muito mais do que uma data de presentes e festividades. Com uma metodologia educacional infantil inovadora, o projeto De Criança Para Criança (DCPC) possibilita aos pequenos expressarem, em vídeos animados, suas opiniões. “Sobre o Natal, a produção dos vídeos ressalta aprendizados sobre amor ao próximo, solidariedade e união”, explica Giba Barroso, sócio e cofundador do DCPC.

“Como tema pedagógico, o Natal é um tema rico para se trabalhar a colaboração e união entre os alunos em sala de aula. Em uma data que celebra o reencontro, o perdão e a renovação, é importante que os alunos, juntos, decidam que tema abordar”, completa Giba.

Na metodologia Criando Juntos, do DCPC, os alunos do ensino fundamental 1 (de 6 a 12 anos) das escolas parceiras aprendem conteúdos programáticos de forma ativa. Mediado por um professor, as crianças escolhem o tema e criam uma história com roteiro, desenhos e narração. Na plataforma do DCPC, o conteúdo se transforma em vídeo. As animações sobem para o canal do DCPC no YouTube, que conta com quase 56 mil inscritos. Ao todo, cerca de 2.500 animações já foram produzidas.

Vídeos de Natal

Na animação “O Natal de João (https://www.youtube.com/watch?v=iXfdPkdiEC8)”, o personagem João manifesta o desejo de passar um Natal diferente e compreende que a festa vai além de ganhar presentes. Já no episódio “Salvando o Natal (https://www.youtube.com/watch?v=3V4mRlPhg_U)”, Pedro e sua irmã Luíza pedem ajuda a seus pais para socorrer o Papai Noel, que estava com dificuldades de atender aos pedidos das crianças.

Em “Um Presente de Natal (https://www.youtube.com/watch?v=T6zTw9FzCI4)”, uma senhora solitária e mal-humorada ganha um presente inesperado que muda a sua vida. E o vídeo “Véspera de Natal (https://www.youtube.com/watch?v=kqG3sDMft7c)” conta a história de uma bruxa que sequestra o Papai Noel, mas repensa sua decisão depois de conversar com o bom velhinho.

Para Vitor Azambuja, também sócio e cofundador do DCPC, o envolvimento dos alunos é grande, porque as histórias são construídas a partir da criatividade e experiências próprias. “Cada aluno tem uma história real de vida, que viveu dentro de casa. Com a ajuda do professor, eles contam um pouco e discutem, como grupo, qual delas vai virar a animação. A partir de uma ideia, as crianças escrevem aquela história juntas. Estamos falando de celebrar uma vivência ou algo que foi importante para aquela criança”, assinala.

Data universal

Independente da origem cristã do Natal, a data já é universal e gera várias opções de aprendizado, comenta o professor e pesquisador José Francisco Aparecido, conhecido como Professor Chiquinho, professor colaborador do DCPC.

“Ao trabalhar a solidariedade, o olhar para o próximo, a generosidade e, principalmente o cuidado e a empatia, os alunos tendem a perceber o outro. A consequência desse exercício é desenvolverem um dos valores mais importantes do ser humano, que é a gratidão”.

Outras animações sobre Natal

Canal do DCPC no YouTube – https://www.youtube.com/@decriancaparacrianca

Cordel Natalino – https://www.youtube.com/watch?v=6e9pC7_EYdc

Christmas Dream (em inglês) – https://www.youtube.com/watch?v=Jnl4rfWOPe8