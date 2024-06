Videoclipe infantil homenageia a precursora da aviação Joana Castilho

Artista mirim de Taubaté, Sarah Albuquerque compartilha a história esquecida de sua conterrânea Joana Castilho, mulher que marcou a História da Aviação não só no Brasil, mas no mundo. A partir do sonho de voar ainda criança, a aviadora se tornou a piloto aérea acrobática mais jovem do mundo, com apenas 13 anos de idade. O reconhecimento internacional de Joana encontra a parede do tempo e sua jornada é desconhecida até mesmo na região de sua cidade natal. Através da música e do lúdico universo infantil, porém, essa história pode ser recontada e passada para novas gerações. As ações e conquistas de Joana Castilho inspiram o videoclipe “Aviadora Joaninha Castilho”, que chega ao YouTube no dia 28 de junho, com acesso gratuito e disponível para toda família.

A voz da artista Sarah Albuquerque dá vida a esta narrativa a partir das letras do compositor Pedro Freire. Para a realização do videoclipe, outras mulheres importantes surgem no caminho de Joana e de Sarah. A mãe, produtora e realizadora do projeto, Camila Albuquerque, anda lado a lado à filha, pesquisando a história de Joana Castilho e encontrando formas de levar essa história para frente. “À medida que fui estudando sobre Joana, fui me apaixonando pela sua história”, conta Camila. “A motivação deste projeto é que Joaninha Castilho seja lembrada, resgatando sua memória.”. Junto com elas está também a professora de canto Karina Rodrigues, que traz o suporte vocal saudável necessário para os cuidados da pequena artista.

O trabalho conjunto para trazer Joana Castilho para as luzes contemporâneas do conteúdo digital pode ser conferido gratuitamente e com acesso livre através do Canal Sarah Fofuxinha. O Canal de Sarah, que atinge hoje cerca de 90 mil pessoas inscritas, faz um convite para toda família curtir juntos e conhecer muito mais sobre essa importante figura de Taubaté. No clipe, Sarah canta e atua, trazendo Joaninha à vida. Uma forma divertida e emocionante de unir mulher e menina conterrâneas através da arte e através do tempo. “É importante vermos uma protagonista taubateana representando outra protagonista taubateana.”, completa Camila. “Ambas sonharam muito novinhas com o que queriam ser e, com o apoio da família, realizaram seus sonhos.”

SERVIÇO | Videoclipe “Aviadora Joaninha Castilho”

Estreia no YouTube:

28.06, sexta-feira

Conteúdo para toda família

Redes sociais:

Canal Sarah Fofuxinha: https://youtube.com/@sarahfofuxinha

Instagram: https://instagram.com/sarahfofuxinha

Apoio:

Lei Paulo Gustavo

FICHA TÉCNICA

Projeto audiovisual: Resgate a personalidade taubateana Joaninha Castilho

Elenco:

Joaninha Castilho – Sarah Albuquerque

Menino – Kevin Albuquerque

Pais da Joaninha – Camila e Roberto Albuquerque

Equipe Musical:

Cantora – Sarah Albuquerque

Compositor – Pedro Freire

Produção Musical e Arranjos – João Oliveira

Vozes de Apoio – Pedro Freire e Beatriz Passarini

Professora de Música – Karina Rodrigues

LIBRAS: S&F Consultoria e Treinamento LTDA

Edição de Vídeo: HEY HOE Audiovisual

Agradecimentos:

Rafa Soares – Mentor Técnico

Ana Freitas – Produtora do Canal

Antonella Volpe – Apoio e Filmagem

Amigos e Família

e aos 4 filhos de Joana Castilho, Adalgir D’Alessandro, Avaldir, Adalmir e Avalcir