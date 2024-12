Vídeo de Jeniffer Castro no avião se torna viral e lança carreira de influenciadora

Nos últimos dias, a história de Jeniffer Castro, uma administradora de empresas de Minas Gerais, chamou atenção após um vídeo viralizar. No vídeo, Jeniffer é vista recusando-se a trocar de assento no avião com uma criança. Este evento inesperado a levou a participar do programa “Encontro com Patrícia Poeta” e a lançar sua carreira como influenciadora digital.

Jeniffer rapidamente capitalizou sua nova notoriedade, anunciando uma parceria publicitária nas redes sociais apenas um dia após o incidente. Durante a promoção, ela explicou como conseguiu manter a calma na situação estressante, creditando sua distração ao uso de um aplicativo para escolher presentes de Natal. A campanha publicitária foi bem recebida e exemplificou sua capacidade de transformar uma experiência cotidiana em oportunidade de negócios.

O impacto do vídeo foi notável, com Jeniffer ganhando quase 1,7 milhões de seguidores no Instagram em dois dias. A popularidade crescente também atraiu o interesse de diversas marcas, incluindo uma rede de fast food que deseja colaborar com ela. Apesar do sucesso repentino, Jeniffer expressou preocupação com sua segurança devido à polarização das reações online, recebendo tanto apoio quanto críticas.

Em resposta ao ocorrido, Aline, mãe da criança envolvida no incidente, pediu desculpas publicamente a Jeniffer pela exposição indesejada. Ela esclareceu que não foi responsável pela gravação do vídeo, pois estava ocupada tentando acalmar seu filho.

O caso destaca como eventos comuns podem se tornar virais nas redes sociais, transformando vidas instantaneamente. A jornada de Jeniffer Castro sublinha a importância da gestão cuidadosa da imagem pública e das oportunidades que podem surgir mesmo das situações mais inusitadas.