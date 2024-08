Vida pessoal e profissional em equilíbrio: O segredo para uma saúde plena

Numa sociedade cada vez mais dinâmica e conectada, encontrar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional tornou-se o grande desafio na busca pela saúde física e emocional. A pressão constante para cumprir prazos, atender expectativas e gerenciar múltiplas responsabilidades pode levar ao estresse crônico e a doenças graves, como ansiedade, depressão e problemas cardíacos.

“O estresse contínuo, gerado por longas jornadas de trabalho e pela falta de tempo para descanso, é um dos maiores inimigos da saúde. O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é fundamental para prevenir esses problemas”, alerta Juliana Romantini, coach e treinadora Corpo & Mente, especialista em Mindfulness e criadora do método Prática Integral – treinamento que alia corpo & mente de maneira integrada.

Mas quem tem uma vida agitada sabe o quanto é difícil alcançar esse tal equilíbrio. A sensação é a de que não há horas suficientes no dia para darmos conta de tudo. A boa notícia é que, embora seja um desafio, encontrar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal é algo possível. Com planejamento e autoconhecimento é viável criar uma rotina que beneficie todas as áreas da vida.

Conforme explica Romantini, reconhecer o impacto das rotinas desgastantes é o primeiro passo. “O autocuidado é uma peça-chave nesse processo. Incorporar exercícios físicos, ter uma alimentação equilibrada, cuidar do sono e criar momentos de relaxamento são estratégias essenciais para manter o bem-estar”, afirma Romantini.

Além disso, ela enfatiza a importância de desconectar-se do trabalho e das tecnologias regularmente: “Fazer pausas para relaxar, praticar meditação e ter contato com a natureza pode proporcionar um verdadeiro descanso mental.”

Sobre o trabalho, Romantini ainda alerta a importância da qualidade sobre a quantidade: “Diversos estudos comprovam que trabalhar demasiadamente não é sinônimo de maior produtividade. Na verdade, o excesso de trabalho pode diminuir a eficiência e levar ao esgotamento. Funcionários que conseguem equilibrar suas responsabilidades profissionais e pessoais tendem a ser mais criativos”, ressalta.

Segundo ela, empresas que reconhecem e apoiam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, através de programas de saúde integral e mindfulness, estão colhendo os benefícios dessa abordagem. “Organizações que valorizam o bem-estar dos colaboradores observam uma melhora na saúde mental e física de suas equipes, maior engajamento e um ambiente de trabalho mais produtivo e harmonioso”, ressalta.

E ela conclui: “Existem algumas estratégias que podem nos ajudar nesse processo de mudança. Estabelecer limites claros – definindo melhor, sempre que possível, horários específicos para o trabalho e para o lazer –, priorizar tarefas mais urgentes e buscar apoio de colegas para aliviar a carga de trabalho, são algumas maneiras que podem auxiliar nessa jornada. Quanto mais cedo começarmos a buscar e implementar um equilíbrio entre nossas vidas pessoal e profissional, mais rápido veremos os benefícios dessa decisão”.