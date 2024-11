Victoria Barros, fenômeno de 14 anos, conquista lugar no ranking da WTA

No próximo dia 25, o cenário do tênis mundial será enriquecido pela presença de duas jovens promessas brasileiras no ranking da WTA. As adolescentes Victoria Barros, do Rio Grande do Norte, e Nauhany Silva, de São Paulo, ambas com apenas 14 anos, se destacam como as únicas representantes dessa faixa etária na lista mundial.

Victoria Barros conquistou os pontos necessários para sua inclusão no ranking ao derrotar a eslovena Noka Juric por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3) no torneio ITF W15 em Antalya, Turquia. Esse feito não só garante sua entrada na lista atualizada da WTA, prevista para o final de novembro, mas também coloca o Brasil em uma posição única entre as nações tenísticas globais.

A jovem potiguar é treinada na renomada academia de Patrick Mouratoglou, ex-treinador da lendária Serena Williams, localizada na França. No circuito juvenil, Victoria ocupa atualmente a 52ª posição no ranking mundial da categoria. Seu desempenho em Antalya segue promissor, com uma próxima partida contra a russa Diana Demidova nas oitavas de final.

Nauhany Silva, ou carinhosamente chamada de Naná, foi a primeira brasileira de sua idade a entrar no ranking da WTA em setembro. Nesta semana, ela também está em Antalya, competindo na Billie Jean King Cup Junior, onde lidera a equipe brasileira nas quartas de final.

Para que uma tenista seja ranqueada pela WTA, é necessário acumular dez pontos ou marcar presença em três torneios distintos. Victoria já participou de quatro eventos deste calibre ao longo do ano, incluindo semifinais na Tunísia e quartas no Egito. Sua vitória recente é mais um passo significativo na carreira desta jovem atleta.

O futuro do tênis brasileiro parece promissor com essas duas talentosas jovens atletas que já começam a escrever seus nomes no cenário internacional. Enquanto Victoria Barros se prepara para suas próximas disputas em Antalya, Nauhany continua a impressionar com sua atuação na competição juvenil por equipes.