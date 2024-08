Victor Manzini pronto para desafio de sua estreia no Velocitta pela Turismo Nacional

Vindo de dois pódios, em segundo e em terceiro lugar da categoria B, na quarta etapa da Turismo Nacional (TN), realizada em julho, em Interlagos, onde obteve seu melhor resultado nesta temporada de estreia no automobilismo, com o nono lugar da geral na quinta de seis corridas, e o consequente segundo posto no grid da sexta prova, sua melhor posição de largada do ano, Victor Manzini, piloto do Peugeot 208 #117, está preparado para o completo desafio que a quinta etapa, no próximo fim de semana, no Autódromo Velocitta, significa para ele.

Será sua primeira vez no famoso circuito do interior paulista. “Eu treinei bastante no simulador para estar preparado para esse novo aprendizado. Não é uma pista fácil. As partes mais difíceis são a sequência de três curvas de baixa velocidade em descida do Saca-Rolha, a Curva da Paciência, e a Curva da Vitória, que tem um finalzinho bem técnico”, diz o piloto da Equipe Roberto Manzini Centro Pilotagem (RMCP).

Líder da categoria Rookie no Campeonato Overall, que inclui seis etapas do Campeonato Sprint e duas da Copa Endurance, e vice-líder da Rookie no Campeonato Sprint, quinto colocado da B no Overall e sexto na Sprint, o piloto de 17 anos, o mais jovem da TN, patrocinado pela Roberto Manzini Blindagens, tem objetivos bem definidos.

“Vou em busca de bons resultados para pontuar bastante e avançar nos campeonatos. O circuito do Velocitta é difícil, mas tem pontos de ultrapassagem. Claro que sonho dar lá minha primeira vitória na TN de presente atrasado de Dia dos Pais para meu chefe de equipe. Fácil não será, mas corridas são corridas, como ele costuma dizer, e vamos tentar”, conclui Victor, referindo-se a Roberto Manzini, comandante da escola de pilotagem que é referência nacional, seu pai e chefe da Equipe RMCP.

A Equipe RMCP também estará na pista com o New Onix #110 pilotado por Americo Lanzoni.

Em seus sete anos de atividade, a Turismo Nacional correu no Velocitta apenas uma vez, em 2017, quando ainda se chamava Campeonato de Turismo 1600. Com a configuração e os carros atuais da categoria, será a primeira vez naquele circuito. Alguns pilotos já o conhecem, por terem andado lá em 2017 ou em outras categorias, e outros não. Nem por isso haverá treinos extras.

Programação da 5ª etapa da Turismo Nacional 2024

Sexta-feira, 23 de agosto

08h35 – Treino livre 1

11h05 – Treino livre 2

13h35 – Treino livre 3

16h05 – Classificação

Sábado, 24 de agosto

11h20 – Corrida 1 (15 minutos + 1 volta)

11h40 – Corrida 2 (15 minutos + 1 volta)

16h10 – Corrida 3 (15 minutos + 1 volta)

16h30 – Corrida 4 (15 minutos + 1 volta)



Domingo, 25 de agosto

09h50 – Corrida 5 (20 minutos + 1 volta)

11h20 – Visitação aos boxes

15h10 – Corrida 6 (20 minutos + 1 volta)