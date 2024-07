Victor Manzini fatura dois troféus da Turismo Nacional em Interlagos

Ao fim da quarta etapa do Campeonato Overall da Turismo Nacional, terceira do Campeonato Sprint, disputada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no último fim de semana, Victor Manzini, da categoria B, saiu com dois troféus, pelo terceiro lugar nas corridas 1 e 2 e pelo segundo lugar na corrida 5, seus melhores resultados do ano. E levou também um bocado de novas experiências, algumas inéditas, além de um bom aprendizado.

Trocou de carro e pela primeira vez pilotou o Peugeot 208 #117. Conquistou a oitava posição do grid de largada da primeira das seis corridas da etapa, a melhor da sua temporada de estreia no automobilismo. Terminou em terceiro lugar da categoria B nas corridas 1 e 2, além de vencer as duas provas na categoria Rookie. Na corrida 5, largou em 23º lugar na geral e terminou em nono lugar, segundo na categoria B.

Com a inversão das dez primeiras posições finais que define o grid de largada da corrida 6, o piloto da Equipe Roberto Manzini Centro Pilotagem saiu da P2. E protagonizou arrojadas disputas no pelotão dianteiro desde a primeira passagem pela curva Esse do Senna, entre pilotos muito experientes da categoria A, que ocuparam quase dois terços do grid de 27 carros. Entre toques e incidentes em brigas intensas, que acrescentaram emoção à corrida e resultaram em drive-through por um dos toques, acabou em 23º lugar na geral, oitavo na B e quinto na Rookie.

“Foi um fim de semana incrível! Tive dois pódios, e tive altos e baixos também. Mas essa etapa nos abriu uma nova perspectiva. Ficamos muito animados com as características que estamos percebendo no Peugeot 208. E eu tive experiências novas largando no pelotão dianteiro, jogando duro para defender minhas posições na pista. Claro que eu queria ter terminado a última corrida no pelotão dianteiro, mas, do ponto de vista da pilotagem em si, foi bem divertido, e, o mais importante, eu evoluí, aprendi bastante”, diz o mais jovem piloto da categoria, que completou 17 anos na última quinta-feira e teve festa de aniversário com família e amigos no box.

Na classificação após quatro etapas da Turismo Nacional, Victor Manzini, que corre com patrocínio da Roberto Manzini Blindagens, continua na liderança da categoria Rookie no Campeonato Overall (251 pontos) e em segundo lugar da Rookie no Campeonato Sprint (260 pontos). Na B, continua em quinto lugar no Overall (188 pontos) e em sexto lugar no Sprint (187 pontos).

A Turismo Nacional voltará à pista no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), circuito inédito para os carros da atual geração da categoria, de 23 a 25 de agosto.