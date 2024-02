Victor & Leo trazem de volta a poesia da música sertaneja em gravação de DVD

Celebrada como dupla de extrema qualidade, com letras e arranjos impecáveis, Victor & Leo marcaram uma geração da música brasileira. Trouxeram poesia e uma sonoridade muito própria, em pouco tempo se tornaram ícones e conquistaram milhares de fãs. Depois de uma pausa de cinco anos retornam aos palcos com o mesmo sentimento: entregar o melhor para o público.

E, no dia 23 de março, no MorumBIS (estádio do Morumbi), em São Paulo, este momento será eternizado com gravação de um DVD, relembrando os maiores sucessos com nova roupagem e ainda seis faixas inéditas.

Os ingressos estão à venda pelo site Bilheteria Digital e pontos autorizados. Mais informações no serviço abaixo.

Em 2018, Victor & Leo decidiram dar uma pausa na carreira, desde então, os fãs da música sertaneja aguardavam o retorno dos irmãos aos palcos. Criteriosos, entendem ser este o melhor momento para isso acontecer. Estão preparando um mega espetáculo, no repertório os sucessos já consagrados pelo público e novas seis canções.

Desde a decisão de retomar a carreira, os irmãos têm sido incansáveis ao dividirem o tempo entre os ensaios, novos arranjos e composições. Victor & Leo também estão à frente da gestão desta nova turnê e de todas as decisões. Detalhistas querem imprimir em cada detalhe a essência da dupla.

É impossível não ter lembranças com a infinidade de sucessos produzidos por Victor & Leo, o estilo simples de fazer da música a protagonista na vida deles e também de cada pessoa que puderam alcançar com a arte. Talento único e composições que transcenderam gêneros musicais, hits como “Na linha do tempo”, “Amigo apaixonado”, “Borboletas”, “Deus e eu no sertão”, “Fada” e “Vida boa” são apenas algumas das canções que ecoaram de norte a sul do país.

O extenso repertório de sucesso mescla o sertanejo raíz e romântico com o folk. Ao todo, são 14 CDs, 5 DVDs, 2 Blu-rays e 2 DVDs documentários. A dupla celebrou 7 indicações ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, em que foram vencedores em 2013 com “Ao Vivo em Floripa”.

Serviço São Paulo

Data: 23 de março de 2024

Local: MorumBIS

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi, São Paulo – SP, 05653-070

Horário: 16h (abertura dos portões)

Classificação etária: 18 anos. Menores de 6 a 17 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Sujeito a alteração

Acesso PCD

Open Bar: Não

# Setores :

ARQUIBANCADA (Meia) Unissex: R$ 80,00

ARQUIBANCADA SOLIDÁRIO* Unissex: R$ 88,00

ARQUIBANCADA (Inteira) Unissex: R$ 160,00

PISTA (Meia) Unissex: R$ 120,00

PISTA SOLIDÁRIO* Unissex: R$ 132,00

PISTA (Inteira) Unissex: R$ 240,00

*1kg de doação de alimento ou ração

Meet and greet – “Experiência Vida Boa” :

VIP pass com direito a assistir duas músicas exclusivas durante a passagem de som, kit especial e foto com os artistas.

Obs: a compra do meet & greet não dá direito ao ingresso do show; é uma experiência comprada à parte e não será aplicada qualquer tipo de descontos.

# Ingresso Online : https://victoreleo.com.br

Formas de Pagamento :

Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Parcelamento em até 3x sem juro

# Descontos :

Ingresso Solidário: valor reduzido mediante a doação de 1kg de alimento não-perecível (exceto sal e açúcar) ou ração no dia do evento. Disponível para qualquer pessoa.

50% Idosos: (com idade igual ou superior a 60 anos): Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) – obrigatória apresentação de identidade ou documento oficial com foto que comprove a sua condição;

50% Estudantes: Os estudantes terão direito ao benefício da meia-entrada mediante a apresentação da CIE no momento da aquisição do ingresso e na portaria ou na entrada do local de realização do evento. Podendo ser emitida por entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos, mesmo que estas entidades não estejam filiadas a ANPG, UNE e Ubes. Consulte também: www.documentodoestudante.com.br

50% para pessoas com deficiência e acompanhante quando necessário: Conforme a Lei Geral da Meia-Entrada (Decreto nº 8.537/15, que regulamenta a Lei 12.933/13), mediante apresentação do cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013.

No momento da apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial com foto.

50% Professores da rede pública estadual e das redes municipais de ensino: carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto, conforme a Lei Estadual nº 14.729/12.

50% Diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas das redes estadual e municipais: Conforme a Lei Estadual nº 15.298/14, mediante apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.

Conforme a Lei Geral da Meia-Entrada (Decreto nº 8.537/15, que regulamenta a Lei 12.933/13), mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto.

O benefício de meia-entrada é assegurado para 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento, conforme o Decreto nº 8.537/15.

Atenção :

– Não nos responsabilizamos por ingressos adquiridos fora dos canais de venda oficiais.

– Os descontos não são cumulativos, devendo ao beneficiário optar pelo desconto de sua preferência, mediante a apresentação de documentos que comprovem o direito.

– Os documentos para validação de descontos deverão ser apresentados no ato da compra e no dia da sessão adquirida, na portaria do evento. Nas compras feitas através da internet, a apresentação do(s) documento(s) de comprovação será exigida no acesso ao evento.

– Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição do beneficiário no acesso ao evento, será exigido o pagamento da diferença de valor dos mesmos.