Victor & Leo arrecadam doações em show beneficente

O show beneficente “Amigos do Futuro”, idealizado pelo cantor, escritor e palestrante Leo Chaves, e realizado pelo Instituto Hortense, fundado pelo próprio artista, foi um verdadeiro sucesso.

O evento realizado, no Palácio de Cristal, em Uberlândia (MG), arrecadou mais de R$ 3,5 milhões em doações, e contou com a participação especial de nomes importantes como Daniel, Chitãozinho & Xororó, Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, e a dupla Jads & Jadson.

Um dos grandes momentos da noite foi quando o criador do evento chamou ao palco, seu irmão Victor Chaves, para relembrar sucessos da dupla Victor & Leo, que está se preparando para uma grande turnê pelo país em 2024.

Na ocasião, Victor & Leo doaram o show deles ao “Amigos do Futuro”. Já o maior arremate foi justamente o cachê da dupla, no valor de R$1 milhão de reais, pelo Grupo Mônaco e Banco Luso Brasileiro.

O chef Henrique Fogaça marcou presença e assinou uma sobremesa do cardápio servido aos convidados. Já a atriz e apresentadora Mariana Rios foi a mestre de cerimônia.

O show contou com transmissão ao vivo pelo aplicativo Band Play e nos canais do Terra Viva, Instituto Hortense e Leo Chaves no Youtube. O público que acompanhou à distância também pode exercer a solidariedade com as instituições beneficiadas pela iniciativa por meio de doações via PIX.

Nesta edição, o “Amigos do Futuro” reforçou o seu compromisso de ajudar na construção de uma sociedade melhor com o tema “Uma história de amor ao próximo”.

Sobre as instituições beneficiadas

Os valores arrecadados com o evento ‘Amigos do Futuro’ serão destinados para o Instituto Hortense e mais três organizações sociais de Uberlândia que contribuem em diferentes causas.

O Instituto Hortense, impacta milhares de vidas através da aplicação da educação socioemocional em ambientes escolares para que crianças e adolescentes cultivem desde cedo habilidades essenciais para a melhoria de suas relações interpessoais.

Entre as instituições beneficiadas também está a AACD, que oferece assistência médico-terapêutica de excelência em ortopedia e reabilitação de pessoas com deficiência física, além do Grupo Luta Pela Vida, que proporciona assistência aos pacientes oncológicos de Uberlândia e região por meio de melhores condições de tratamento, cura e bem-estar.

A APAE também será beneficiada, reforçando a missão da organização em promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços e apoio às famílias, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência intelectual, múltipla e autismo.

Sobre o Instituto Hortense

Fundado em 2016 por Leo Chaves, a organização visa acolher e formar professores, alunos, pais, familiares, parceiros e voluntários para uma vida mais responsável, empática e consciente de suas ações.

O “Amigos do Futuro”, é uma das ações solidárias realizadas pela instituição, promovendo melhorias na relação interpessoal e nas habilidades socioemocionais dos beneficiados pelo projeto.