Victor Hugo fica fora de jogo e Flamengo se prepara para anúncio de Alcaraz

O Flamengo se prepara para anunciar Carlos Alcaraz. Dirigentes do clube, Marcos Braz e Bruno Spindel chegaram a Londres para a assinatura do contrato com o meio-campista. A inclusão de Victor Hugo no negócio já está concretizada.

O jovem criado na base não viajou a Salvador para enfrentar o Bahia pela Copa do Brasil. Victor Hugo vai sair em empréstimo para o Goztepe, da Turquia, clube que pertence ao mesmo grupo que controla o Southampton. Por isso, fica fora da lista de relacionados.

A inclusão do jogador no negócio já está certa. Esse era um dos últimos detalhes a serem resolvidos, incluindo os valores da opção de compra.

O Flamengo espera anunciar Alcaraz nesta quarta-feira. O jogador fará os exames médicos e, tudo dando certo, assina o vínculo até julho de 2029.

O Flamengo pagará pouco menos de 18 milhões de euros (R$ 110,2 milhões na cotação atual) além do mecanismo de solidariedade ao Racing. A negociação estava, desde esta segunda (26), no estágio do “só falta assinar”.

Carlos Alcaraz é versátil no meio-campo. Ele faz mais a função de um camisa 8, mas tem boa criatividade nas chegadas ao ataque e também protege bem a bola.

Ele é o terceiro reforço do Flamengo na janela. O clube já anunciou Michael e Alex Sandro. Gonzalo Plata, do Al-Sadd, é outro nome está perto de chegar ao Rio de Janeiro.