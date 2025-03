Victor Andrade tem início de temporada desafiador na NASCAR Brasil

O primeiro desafio de Victor Andrade na NASCAR Brasil em 2024 foi marcado por superação e aprendizado. O piloto, campeão da classe Challenge, estreou na principal categoria da modalidade enfrentando adversidades mecânicas ao longo do fim de semana no Autódromo Internacional de Campo Grande (MS). Com o apoio da Racon Consórcios, Andrade mostrou resiliência, ganhando muitas posições nas duas corridas, mas acabou sendo forçado a abandonar ambas devido a problemas técnicos.

A etapa começou com dificuldades nos treinos livres, quando uma falha no motor comprometeu o desempenho do carro. Na classificação, com potência reduzida, Victor conseguiu apenas a 19ª e a 18ª posição no grid para as duas provas. Pouco antes da corrida de sábado, a equipe Full Time trabalhou intensamente para substituir o motor, devolvendo ao piloto um carro mais competitivo.

Mesmo largando do fim do pelotão, Andrade teve uma performance consistente na primeira corrida, avançando sete posições. No entanto, a menos de cinco minutos do final, o motor entrou em modo de segurança devido à alta temperatura, e o carro apagou, forçando seu abandono.

No domingo, a evolução foi ainda mais evidente. Partindo de 18º, Andrade protagonizou uma corrida de recuperação impressionante, escalando o grid até chegar ao sexto lugar. Porém, um radiador perfurado por uma pedra comprometeu o arrefecimento do motor e, novamente, o piloto precisou deixar a disputa antes da bandeirada.

“Largar no meio do grid sempre tem seus riscos, com mais exposição a toques e incidentes, mas conseguimos mostrar o potencial do carro após a troca do motor. Em ambas as corridas, ganhamos muitas posições antes dos abandonos, o que nos dá confiança para as próximas etapas”, analisou Andrade.

Agora, o foco está no trabalho conjunto entre piloto e equipe para solucionar as questões mecânicas e preparar o carro para a próxima etapa. A Racon Consórcios segue ao lado de Victor Andrade na temporada 2025 da NASCAR Brasil, reforçando o compromisso com o jovem talento do automobilismo nacional. Com o aprendizado da estreia e a dedicação da equipe Full Time, o piloto segue confiante para as próximas corridas ao lado de seu companheiro de equipe, Rubens Barrichello.

A segunda etapa da NASCAR Brasil acontece nos dias 12 e 13 de abril em Londrina (PR).