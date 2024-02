Vicka revela versão acústica da romântica canção “Como Tinha Que Ser”

O romance está no ar. Em meio às comemorações do “Valentine’s Day”, que aconteceu no último dia 14 de fevereiro, a cantora e compositora Vicka lança a versão acústica do sucesso “Como Tinha Que Ser”. A canção, lançada originalmente em 2023, faz parte do EP “Entrega”, que rendeu à artista uma indicação ao Prêmio Multishow.

Vicka não nega que é romântica. Através de suas letras sublimes e voz suave, a artista envolve o ouvinte com suas canções repletas de amor. Em “Como Tinha Que Ser”, ela fala sobre o encontro de duas pessoas e os efeitos da paixão.

“‘Como Tinha Que Ser’ parece história de filme, coisa de cinema, mas é só a vida real, quando a gente dá valor as coisas que parecem pequenas. Quando o amor sincero até a lágrima vale a pena. Nos pequenos detalhes, gestos, olhares, cada instante que se demora, em cada arrepio um sinal do destino vem dizer que o tempo de amar é agora! Sorte de quem perceber, que tudo acontece na vida como tinha que ser”, explica Vicka.

EP Acústico

“Como Tinha Que Ser” é a terceira faixa do EP “Entrega” a ganhar uma versão acústica. Dessa forma, o projeto ganha uma nova sonoridade e nova forma de ser ouvido.

A série vem para criar uma conexão maior com os fãs, as músicas são cantadas da maneira mais singela, violão e voz, da maneira que foram escritas. A ideia é trazer a poesia contextualizando a história de cada composição. A captação foi feita em Cascavel, num cenário intimista que também aparece em algumas das cenas românticas do clipe da música ‘Como tinha que ser’.

EP “Entrega” é uma coleção de faixas que mergulham profundamente nas complexidades do amor e das emoções. Cada música explora uma perspectiva sobre a paixão, sensibilidade e vulnerabilidade dos sentimentos até a celebração da certeza do amor. Produzido por Renato Patriarca, com influência forte da Música Brasileira nas linhas harmônicas e melodias, o trabalho que foi lançado em Setembro de 2023, ganhou destaque com a canção ‘Romântica Demais’ que foi indicada ao Prêmio Multishow 2023.

O trabalho de Vicka vem ganhando força e ramificações. Recentemente, a artista foi anunciada como vencedora de um concurso promovido por Oswaldo Montenegro. Juntos, eles lançarão um álbum inédito e 10 videoclipes. A novidade foi anunciada pelo próprio cantor em suas redes sociais.