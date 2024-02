Vicka lança versão acústica de “Romântica Demais” após sucesso e indicação ao Prêmio Multishow

Vicka não nega que o romance é um dos pilares de sua vida e trabalho. Com uma voz suave, a cantora paranaense apresenta nesta quinta-feira, (08), a versão acústica de “Romântica Demais”. Primeira faixa do EP “Entrega”, lançado em 2023, a canção concorreu ao Prêmio Multishow de Música Brasileira, Agora, a faixa chega em nova versão, a primeira de uma série de lançamentos que Vicka fará para comemorar o sucesso do projeto.

Com ótimos números nas plataformas digitais, o novo EP de Vicka ganhará versões acústicas, criando uma nova forma de ser ouvido. Composta pela própria Vicka em parceria com Léo Grazz, “Romântica Demais” é para aqueles que amam à moda antiga. “A letra remete a um tempo menos digital, onde o amor ganha forma nos pequenos gestos. Um sentimento de nostalgia e um exagero lírico sobre viver intensamente uma paixão e se deixar levar pela emoção”, revela Vicka.

“Essa é uma canção para os últimos românticos, para aqueles que não sentem medo de amar, que se encontram numa longa conversa, numa mesa de bar, em um olhar que se cruza na esquina, que faz congelar o tempo, que eterniza o pra sempre num simples momento. Para quem que se arrisca sem receio de ser cafona ou brega, que deixa o coração falar mais alto e que pro sentimento se entrega!”, acrescenta a cantora.

EP Acústico

“Romântica Demais” é a primeira faixa do EP “Entrega” a ganhar uma versão acústica. Dessa forma, o projeto ganha uma nova sonoridade e nova forma de ser ouvido.

A série vem para criar uma conexão maior com os fãs, as músicas são cantadas da maneira mais singela, violão e voz, da maneira que foram escritas. A ideia é trazer a poesia contextualizando a história de cada composição. A captação foi feita em Cascavel, num cenário intimista que também aparece em algumas das cenas românticas do clipe da música ‘Como tinha que ser’.

EP “ENTREGA” é uma coleção de faixas que mergulham profundamente nas complexidades do amor e das emoções. Cada música explora uma perspectiva sobre a paixão, sensibilidade e vulnerabilidade dos sentimentos até a celebração da certeza do amor. Produzido por Renato Patriarca, com influência forte da Música Brasileira nas linhas harmônicas e melodias, o trabalho que foi lançado em Setembro de 2023, ganhou destaque com a canção ‘Romântica Demais’ que foi indicada ao Prêmio Multishow 2023.

O trabalho de Vicka vem ganhando força e ramificações. Recentemente, a artista foi anunciada como vencedora de um concurso promovido por Oswaldo Montenegro. Juntos, eles lançarão um álbum inédito e 10 videoclipes. A novidade foi anunciada pelo próprio cantor em suas redes sociais.

Sobre Vicka

Vicka é cantora, compositora e instrumentista. A artista paranaense nascida em Cascavel já completou mais de 10 anos de história com a música. Vicka começou a se apresentar aos 12 anos, teve suas primeiras canções gravadas em estúdio aos 16, e hoje com 27 anos se destaca entre os artistas da nova geração. Sua voz doce, o violão em punhos e a mensagem de resiliência são as marcas da artista que ganhou o Brasil após viralizar o sucesso “Pausa” em abril de 2020.

Seu último trabalho, o EP ‘Entrega’, lançado de forma independente e produzido por Renato Patriarca, aprofunda a poesia, palavras e rimas. Explorando o romance, “Entrega” é uma jornada musical de cinco faixas que mergulham nas profundezas das complexidades do amor e das emoções humanas. Cada uma das cinco músicas no EP oferece uma visão única sobre o amor, desde a delicadeza dos sentimentos até a exuberante celebração da certeza do afeto.