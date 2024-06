Vice-presidente assina acordos para promoção do café brasileiro na maior rede de cafeterias da China

No segundo dia da missão oficial à China, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, assinou memorandos de entendimento (MOU, na sigla em inglês) para a promoção do café brasileiro na maior rede de cafeterias da China, a Luckin Coffee, e para a criação de um hub de inovação brasileira em Xangai. As iniciativas foram articuladas pela Agência Brasileira de Promoção à Exportação (ApexBrasil).

A Luckin Coffee, rede de café com mais de 16 mil lojas na China, é a principal importadora de café brasileiro no país. Por meio da parceria, a empresa se compromete a promover e comercializar ativamente o café brasileiro para clientes e parceiros. O acordo prevê a compra de aproximadamente 120 mil toneladas de café brasileiro pela rede, no valor cerca de U$ 500 milhões.

“Em 2022, o Brasil exportou US$ 80 milhões em café e no ano passado, US$ 280 milhões, praticamente quatro vezes mais que no ano anterior. Agora, só neste contrato com a Luckin Coffee, estamos falando de meio milhão de dólares, o que demonstra que o Brasil, maior produtor e exportador de café do mundo, está abrindo mercados”, afirmou o vice-presidente.

Também presente na assinatura do acordo, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, destacou que o acordo é resultado do trabalho da agência por meio de programas como o ExportaMaisBrasil, ExportaMaisAmazônia e ExportaMaisNordeste, enquanto o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, lembrou que a produção brasileira de café vive transformação, com foco cada vez maior na sustentabilidade. Alckmin citou, por sua vez, que o café é uma alternativa para o pequeno produtor, pois não é preciso ter milhares de hectares para produzir. “É uma boa alternativa de renda para a agricultura familiar e o pequeno produtor de café orgânico. Este é um bom caminho, pois tem importância econômica e também social”, disse o vice-presidente.

Na linha da sustentabilidade, da inclusão social e da abertura de oportunidades no mercado de trabalho, o CEO da Luckin Coffee, Jinyi Guo, ressaltou que mais da metade dos funcionários da rede é composta por mulheres com menos de 25 anos.

INTERCÂMBIO – A ApexBrasil apoiará as atividades promocionais, fornecendo informações, materiais de marca e facilitando programas de intercâmbio de conhecimento sobre o café brasileiro, incluindo visitas de representantes da Luckin Coffee a fazendas de café e institutos de pesquisa no Brasil. Além disso, ainda em 2024, as duas organizações planejam desenvolver uma atividade promocional especial para aumentar a visibilidade do café brasileiro na China, celebrando os 50 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

HUB DE INOVAÇÃO – Além do acordo com a Luckin Coffee, firmou-se nesta quarta um acordo para a criação de um hub, a chamada Casa Brasil, para fomento de comércio e investimentos entre Brasil e China no distrito de Yangpu, em Xangai, sede de empresas de tecnologia como TikTok. Por meio da parceria, a ApexBrasil busca a internacionalização de empresas brasileiras no distrito chinês que vem se convertendo em moderno hub de inovação.

“A Casa Brasil pode ser o lugar onde empresas chinesas se instalem para parceria com empresas brasileiras, para a produção de produtos de manufaturas. A casa Brasil pode ajudar inclusive, nisso”, afirmou o presidente da ApexBrasil. De acordo com Viana, o espaço deve ser inaugurado ainda este ano com apoio da iniciativa privada brasileira.

O prefeito de Yangpu, Zhou Haiying, afirmou que 5 de junho, data da assinatura do MOU, celebra-se na China o dia da semeadura, um dia especial e propício para lançar sementes à terra. “Espero que o evento de hoje seja como plantar uma semente de amizade entre Brasil e China e que o fruto desta parceria seja muito bonito”.

Além dos MOUs assinados pelo vice-presidente, outras parcerias envolvendo entidades brasileiras e chinesas foram firmadas:

● Plano de Ação entre as seções brasileira e chinesa do Conselho Empresarial Brasil-China. Este plano visa estabelecer metas de trabalho e esforços conjuntos para promover a cooperação amigável e pragmática entre empresas dos dois países, contribuindo para o desenvolvimento estável e sustentável da economia sino-brasileira.

● Memorando de Entendimento entre ApexBrasil e o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, voltado para a qualificação e promoção internacional de microempresas, empresas de pequeno porte e artesãos brasileiros, inclusive pelo e-commerce, tendo a China como um dos principais mercados destino.

● Memorando de entendimento entre a Confederação Nacional da Indústria, Zhejiang University Science Park Development e ZIBS Latin America Center para promover a expansão das atividades de empresas brasileiras no mercado chinês e suporte à criação.

● Memorando de Entendimento entre ApexBrasil e o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, voltado para a qualificação e promoção internacional de microempresas, empresas de pequeno porte e artesãos brasileiros, inclusive pelo e-commerce, tendo a China como um dos principais mercados destino.

● Memorando de entendimento entre a Confederação Nacional da Indústria, Zhejiang University Science Park Development e ZIBS Latin America Center para promover a expansão das atividades de empresas brasileiras no mercado chinês e suporte à criação de incubadoras offshore no Brasil; além de estabelecer um “Clube de CEOs” de alta tecnologia.

● Memorando de entendimento da Confederação Nacional da Indústria com Zhejiang University International Business School para a formação de executivos em setores estratégicos da indústria e para promoção da inovação.

● Memorando de entendimento da Confederação Nacional da Indústria com China Association of Inventions para o estabelecimento da Aliança BRICS+ para Ciência, Tecnologia e Inovação; projetos de cooperação e programa de mobilidade em inovação tecnológica, com possíveis editais para projetos de inovação.

● Memorando de entendimento da Confederação Nacional da Indústria com International Alliance of Skills Development para o estabelecimento de Centro de Referência em profissões do futuro e programa de intercâmbio de tecnologia e formação de competências técnicas.

● Memorando de entendimento entre a ⁠Sete Partners e a Sinomach para o desenvolvimento de uma plataforma conjunta de originação que financiará a produção nacional com a garantia de compra, ampliando a negociação de commodities agrícolas brasileiras na China.

● Memorando de entendimento entre a Sete Partners e a Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) para a abertura de filial da empresa no Brasil, promovendo investimentos em infraestrutura de Telecom, como datacenters, conexão terra-espaço.

● Memorando de Entendimento entre ⁠a Sete Partners e a China Energy Engineering Group (CEE) para abrir uma representação no Brasil, garantindo investimentos no desenvolvimento e na distribuição de sistemas elétricos da China no Brasil, ampliando a produção no Brasil de equipamentos elétricos e investindo na produção de gás natural e de energia eólica e solar.