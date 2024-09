Vicar anuncia “Super Finais” e Fan Zone em Interlagos

Promotora da Stock Car Pro Series, Stock Series, BRB Fórmula 4 Brasil e Turismo Nacional, a Vicar anunciou nesta quarta-feira (25) alterações no calendário dessas competições para a temporada de 2024. Entre as novidades, está a volta de Goiânia, que receberá uma verdadeira festa do automobilismo entre 23 e 24 de novembro, enquanto o Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, será palco de um fim de semana emblemático com muitas atrações para fãs de todas as idades e a coroação dos campeões em quatro “Super Finais”.

Cenário histórico para a Stock Car, o Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna voltará a receber a principal categoria do automobilismo brasileiro meses depois de ter sediado a corrida 600 da competição, no mês de julho. A mudança foi determinada em razão das obras no Autódromo Internacional de Brasília ainda não terem sido concluídas.

Goiânia será então a penúltima etapa da Stock Car em 2024 e, por isso, vai definir os pilotos que irão a Interlagos com chance de lutar pelo título. O mesmo vale para o BRB Fórmula 4 Brasil, que também conhecerá seus finalistas no traçado goiano.

Fãs de olho em Interlagos — Com as alterações, o traçado paulistano também concentrará as atenções dos fãs do esporte, pois receberá as esperadas Super Finais das quatro categorias, entre 13 e 15 de dezembro. Quem for a Interlagos conhecerá em primeira mão o futuro dono do Troféu dos Campeões da Stock Car Pro Series, o novo campeão ou campeã do BRB Fórmula 4 Brasil, assim como o próximo detentor do título da categoria de acesso Stock Series, que receberá o maior prêmio do automobilismo brasileiro, o equivalente a R$ 2,5 milhões, para que o piloto possa ascender ao grid da Stock Car Pro em 2025.

No mesmo fim de semana, a Turismo Nacional realizará sua última etapa da temporada, a Endurance, uma prova de três horas que determinará ainda os campeões da própria Endurance e também da série Overall, que soma os pontos do campeonato de corridas de longa duração aos da série Sprint. O campeão Overall da categoria A da Turismo Nacional receberá um pacote de incentivos para disputar o último degrau antes da Stock Car Pro Series: a categoria de acesso Stock Series. Quem quiser assistir a ainda mais uma decisão não vai se decepcionar: no mesmo final de semana será disputada a etapa final da E-Stock, campeonato virtual da principal categoria do automobilismo nacional.

Às vésperas do fim do ano, a capital paulista receberá um evento marcante e dedicado ao público de todas as idades, atraindo fãs de toda a família. Entre as novidades, está prevista uma grande Fan Zone, com shows musicais, ativações, food park e muito entretenimento, além de muitas outras atrações que serão anunciadas posteriormente. Confira a seguir o cronograma com as etapas restantes do calendário de competições da Vicar para 2024:

STOCK CAR PRO SERIES

Etapa / Data / Local

9ª – 06/10 – Buenos Aires (Argentina)

10ª – 26/10 – El Pinar (Uruguai)

11ª – 24/11 – Goiânia (GO)

12ª – 15/12 – Interlagos (SP) – Super Final BRB

STOCK SERIES

Etapa / Data / Local

6ª – 15/12 – Interlagos (SP)

BRB FÓRMULA 4 BRASIL

Etapa / Data / Local

5ª – 06/10 – Buenos Aires (Argentina)

6ª – 03/11 – Interlagos (SP) – preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1

7ª – 24/11 – Goiânia (GO)

8ª – 15/12 – Interlagos (SP)

TURISMO NACIONAL

Etapa / Data / Local

7ª etapa, Sprint – 24/11 – Goiânia (GP)

8ª etapa, Endurance – 15/12 – Interlagos (SP)