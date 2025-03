Vibra entra na Copa Truck com Bia Figueiredo

Campeã da temporada 2024 da Copa Truck categoria Elite, Bia Figueiredo parte para um novo desafio este ano: encarar as feras da categoria PRO. E nada melhor do que contar com uma parceira gigante, a Vibra. O caminhão da principal pilota do automobilismo brasileiro estampará duas marcas do portfólio da principal distribuidora de combustíveis e empresa de energia do país: Siga Bem, rede de 150 Postos Petrobras voltada aos consumidores que frequentam as estradas do país em seus caminhões, e Frota+, solução de gestão para abastecimento voltada a frotistas.

“A Vibra está intimamente ligada ao automobilismo e aos caminhoneiros. Para mim, é um orgulho indescritível estar representando uma marca tão grande na Copa Truck e ampliar essa representatividade para as mulheres que estão nos caminhões pelas estradas do Brasil. Acredito muito neste projeto e nos resultados que ele pode trazer nas pistas e nas estradas”, aponta Bia Figueiredo, que nos últimos dois anos foi embaixadora da marca para a gasolina Petrobras Podium Carbono Neutro e Diesel Petrobras Grid.

A parceria não se resume apenas ao patrocínio. Com um histórico cheio de marcas importantes como a primeira brasileira a andar na Fórmula Indy, primeira mulher a vencer corrida na Indy Lights e única mulher a vencer na Fórmula Renault, Bia Figueiredo quer ampliar a representatividade feminina, melhor as condições para as caminhoneiras e seguir um caminho que a Vibra já está se consolidando quando o assunto é o espaço delas.

“Recentemente, a Vibra ganhou mais destaque no mundo corporativo com o anúncio de que 35,9% de cargos na alta liderança da empresa são ocupados por mulheres, algo que representa 8% a mais que a média do mercado. Eu também luto para que nossa representatividade nas pistas seja ampliada ano a ano. Felizmente, já temos muitas meninas acelerando nas principais categorias. Então, temos uma causa que deixa essa parceria ainda mais forte”, aponta Bia Figueiredo.

“A Vibra chega à Copa Truck com Siga Bem e Frota+ ao lado de uma grande referência do automobilismo. Apoiar Bia Figueiredo vai além da competição; é incentivar a representatividade feminina nas pistas e fora delas. Queremos estar próximos da comunidade estradeira , tão importante para os Postos Petrobras, e, ao mesmo tempo, reforçar que o esporte tem espaço para todos”, afirma Vanessa Gordilho, vice-presidente comercial varejo da Vibra, responsável também pela área de patrocínios da companhia.

No próximo dia 23 de março, a parceria faz sua estreia oficial no Autódromo de Campo Grande (MS), com a etapa de abertura da Copa Truck. Mais uma vez, Bia Figueiredo estará integrando a equipe ASG Motorsport em busca de mais vitórias.

Com o patrocínio, o #TimeLubrax ganha sua primeira representante feminina. Bia se junta ao seleto grupo que já tem os pilotos Felipe Massa e Julio Campos acelerando na Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro. O time conta ainda com Diogo Moscato também na Copa Truck, mas na categoria Elite. A Vibra amplia sua participação e apoio ao esporte motor, integrando também a Copa Truck e trazendo caminhões para o universo que já contava com a Stock Car. Levando para as pistas as marcas Lubrax, Petrobras Podium, Rede Siga Bem e Frota+, a empresa reforça seu compromisso em oferecer produtos que garantam performance e inovação, valores essenciais também no automobilismo. A marca Petrobras é licenciada à Vibra.