Viatura da Rota cai em barranco em perseguição na zona norte de SP

Uma viatura da Rota, elite da Polícia Militar de São Paulo, despencou em um barranco, na noite deste domingo (9), durante perseguição a dois motociclistas na Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, região do Tucuruvi, na zona norte da capital. As informações foram repassadas pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo.

Veja:

Motorista da viatura perdeu o controle do veículo, que avançou para fora da pista e caiu no barranco. Na ocasião, os PMs perseguiam duas motocicletas que ultrapassaram a viatura em alta velocidade. Na perseguição, um suspeito teria invadido a pista contrária para realizar uma curva, fechou a motocicleta que estava atrás dele, e provocou o capotamento do carro da Rota e da motocicleta.

Policiais tiveram escoriações no corpo e foram levados ao Hospital das Clínicas. A jovem, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jaçanã, também na zona norte. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos. Também não foi informado se a jovem estava na motocicleta de algum dos suspeitos.

Os motociclistas conseguiram fugir. O caso é investigado pelo 73º DP Jaçanã e foi registrado como desobediência, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, capotamento, localização/apreensão de veículo.