Viatura da PM capota em Santo André

Na manhã deste domingo (10), em Santo André, região do ABC Paulista, uma viatura da Polícia Militar se envolveu em um acidente que resultou no seu capotamento. O incidente ocorreu na interseção das ruas Prefeito Justino Paixão e Coronel Fernando Prestes, no centro da cidade.

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), a viatura estava a caminho de uma ocorrência de furto, utilizando sinais luminosos e sonoros. Durante o deslocamento, o veículo policial colidiu com um carro de passeio. Contrariando relatos iniciais dos moradores, que mencionavam a presença de crianças no automóvel atingido, a SSP esclareceu que o carro era conduzido por um homem sozinho.

Felizmente, não houve registro de feridos no acidente. O episódio foi oficialmente classificado como colisão pelo 2º Distrito Policial de Santo André, que requisitou a realização de perícia no local para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a viatura capotada sendo coberta por um pano antes da chegada dos peritos. O incidente gerou discussão entre os moradores locais e reacendeu o debate sobre segurança e protocolos durante perseguições policiais em áreas urbanas densamente povoadas.

Em nota oficial, a Secretaria da Segurança Pública reiterou que todas as medidas cabíveis foram tomadas e que o caso está sob investigação para determinar as causas exatas do acidente. A comunidade aguarda mais detalhes sobre as conclusões da perícia e eventuais medidas preventivas que possam ser adotadas para evitar ocorrências semelhantes no futuro.