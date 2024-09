Viatura da PM bate e explode durante perseguição a ladrões em SP; veja

Uma viatura da Polícia Militar de São Paulo bateu em uma árvore e explodiu durante perseguição a um carro com suspeitos de furto.

Viatura colidiu contra uma árvore, virou e pegou fogo na Avenida Afonso Sampaio e Souza, na zona leste de SP. Caso aconteceu no sábado (14), quando os militares perseguiam um carro em fuga com suspeitos de furtarem a roda de um estepe de outro veículo -eles foram detidos posteriormente por uma outra equipe da PM, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Os agentes que estavam na viatura seguem internado, sendo um deles em coma induzido e o outro em observação, conforme a SSP.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança da avenida e também por testemunhas que estavam no local. As imagens mostram a viatura perseguindo um veículo branco, quando os suspeitos quase colidem contra outro carro, que vinha no sentido contrário, e consegue desviar. Na sequência, aparece a viatura, que perde o controle e bate. Devido o impacto da batida, o carro da polícia ficou em chamas e quase completamente destruído.

Caso foi registrado como furto de roda de pneu de carro e choque de veículo no 53º DP (Parque do Carmo). Os suspeitos não tiveram suas identidades divulgadas e não foi possível localizar suas defesas para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.