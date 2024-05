ViaQuatro se prepara para atendimento aos participantes da Parada do Orgulho LGBT+ 2024

A ViaQuatro, concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo, anuncia seus preparativos para atender aos participantes da 28ª Parada do Orgulho LGBT+, que acontece a partir das 10h deste domingo, 2 de junho, na Avenida Paulista, em São Paulo. A concessionária implantará sua estratégia especial de controle de fluxo aplicada para grandes eventos, além de exibir vídeos nos monitores de trem e estações e mensagens sonoras sobre segurança e respeito à diversidade.

Na Estação Paulista, os colaboradores da Linha 4-Amarela vão distribuir gratuitamente copos de água para os participantes do evento. Além disso, a escadaria da estação estará adesivada com as cores do arco-íris.

“Todos os nossos colaboradores são treinados justamente para atuar com empatia e gentileza com o público LGBT+, colaborando para a difusão da diversidade”, comenta Antonio Marcio Barros Silva, diretor da ViaQuatro.

O tema da Parada do Orgulho LGBT+ 2024 é “Basta de Negligência e Retrocesso Legislativo – Vote Consciente por direitos da população LGBT+”. Segundo seus organizadores, o intuito é incentivar discussões sobre a necessidade de contar com representantes que compreendam as demandas da população LGBT+, comprometendo-se com leis inclusivas e comprometidas com a diversidade.