ViaQuatro prepara operação especial para Réveillon na Paulista

A contagem regressiva para o Réveillon na Paulista já começou e a ViaQuatro preparou uma operação especial na Linha 4-Amarela para garantir que os participantes cheguem e retornem do evento com segurança e conforto. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a expectativa é que a festa atraia mais de 2 milhões de pessoas, público registrado na virada para 2024.



Para facilitar o acesso à celebração, as estações Paulista-Pernambucanas e Higienópolis-Mackenzie, estrategicamente localizadas próximas à avenida Paulista, funcionarão ininterruptamente durante toda a noite da virada. As demais estações das linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda manterão suas portas abertas para embarque e desembarque até as 2h da manhã para facilitar o retorno para casa após a queima de fogos. Depois desse horário, o acesso permanecerá aberto apenas para desembarque e transferência. Haverá reforço nas equipes de segurança.

No primeiro dia de 2025, a Linha 4-Amarela retoma a sua operação normal, com a reabertura das estações às 4h40, seguindo o cronograma do sistema metroviário.

Planejar a sua viagem com antecedência é essencial para uma virada tranquila. Confira horários e detalhes do trajeto, adquira suas passagens com antecedência para evitar filas e aproveite a jornada respeitando as regras, incluindo a proibição de bebidas alcoólicas nos trens e nas estações.