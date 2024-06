ViaQuatro e ViaMobilidade veiculam campanha de combate ao abuso e exploração sexual de menores

ViaQuatro e a ViaMobilidade, responsáveis pela operação e manutenção das linhas 4-Amarela e 5-Lilás, passaram a exibir nos trens, desde o início do mês, vídeos com dicas para ensinar ao público a reconhecer sinais de abusos em menores. Mudanças de humor, alterações no sono, gritos, choros e marcas no corpo estão entre os alertas. O Disque 100 é o canal de denúncia gratuito.

A campanha é um apoio à ação “Não Se Cale”, do Tribunal de Justiça de São Paulo, iniciada no mês passado, no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, para alertar a sociedade contra o abuso e exploração de crianças e adolescentes.

De acordo com dados do TJ-SP, o número de processos que apuram casos de estupro contra crianças e adolescentes no Estado de São Paulo cresceu quase 50% comparando os anos de 2018 (com 6.977 ações distribuídas) e 2023 (10.439 ações).

Os números do órgão revelam também que somente nos quatro primeiros meses de 2024 já foram distribuídos 3.315 processos de estupro contra crianças e adolescentes. Mesmo com dados tão alarmantes, há ainda a indicação de um quadro de subnotificação.