ViaQuatro e ViaMobilidade reforçam operação para o jogo Palmeiras x Botafogo, no Allianz Parque

A partida decisiva do Campeonato Brasileiro entre Palmeiras x Botafogo, que será realizada hoje (26) às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo, deve aumentar o fluxo de clientes que utilizam as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens, operada pela ViaMobilidade, e a Linha 4-Amarela de metrô, da ViaQuatro, para deslocamento até a Estação Barra Funda.

Por isso, as duas concessionárias reforçarão a operação a fim de assegurar uma experiência segura e eficiente aos clientes que vão ao estádio por meio do transporte público sobre trilhos.

A ViaQuatro contará com mais agentes de atendimento e segurança (AASs) e profissionais da equipe tática, em especial nas estações de transferência Pinheiros, Paulista-Pernambucanas e Luz, a partir das 19h, para atender a ida, e das 23h30, para auxiliar os clientes na volta do estádio. Já a linha 8-Diamante, da ViaMobilidade, contará com trem extra partindo da Estação Barra Funda caso seja necessário.

Linha 4-Amarela recebeu mais de 8 mil torcedores no último sábado (23)

Mais de 8 mil torcedores que foram ver o empate do São Paulo contra a equipe do Atlético Mineiro, no último sábado (23) à noite, no Morumbis, utilizaram a Linha 4-Amarela chegar ao estádio. Isso significa 22,7% do público total da partida. Em comparação com o sábado da semana anterior, a Estação São Paulo-Morumbi recebeu 293% mais clientes em decorrência do jogo. Na ocasião, a Linha 4-Amarela também contou com reforço nas operações de segurança. A novidade foi a orientação dos agentes para que os torcedores utilizassem o acesso pela rua Ângelo Colucci para ir e voltar do estádio.