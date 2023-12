ViaQuatro e ViaMobilidade recebem Selo Empresa Amiga da Diversidade por políticas à comunidade LGBTQIA+

Em reconhecimento às políticas de inclusão à pluralidade sexual e combate ao preconceito a funcionários e passageiros, a ViaQuatro e ViaMobilidade, concessionárias de linhas metroviárias de São Paulo, receberam o Selo Empresa Amiga da Diversidade, em prol de ações à comunidade LGBTQIA+, pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). O reconhecimento ocorreu após uma palestra realizada a uma turma formada por mulheres, que atuarão como AAS (agentes de atendimento e segurança) a partir de 2024 nas estações de metrô.

O certificado foi entregue pelo advogado Marcelo Gallego, da 116ª subseção da OAB em Jabaquara/Saúde, zona Sul de São Paulo, e idealizador do projeto. A medida visa reconhecer empresas, entidades, departamentos, instituições e pessoas físicas que promovam efetivamente a defesa e a proteção dos direitos da população LGBTQIA+.

Uma etapa para esse reconhecimento se concretizou em uma palestra ministrada pelo advogado no espaço Saber + do Pátio Vila Sônia, da Linha 4-Amarela, a uma turma de 24 mulheres, que estão em período de capacitação para atuarem como AAS nas estações da Linha 5-Lilás, a partir de janeiro. Elaborado em 2013 por Gallego, o selo foi adotado pela Comissão Especial de Diversidade Sexual e Gênero do Conselho Federal da OAB.

Ex-coordenador de Políticas para Diversidade Sexual, vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Gallego citou as boas práticas das concessionárias em apoio à comunidade. O advogado lembrou de parcerias, como pela Unidade Móvel de Cidadania LGBTI, da Prefeitura de São Paulo, nas estações, que oferece acolhimento, insumos e orientação jurídicas, a estratégias operacionais das linhas metroviárias em grandes eventos, como a Parada LGBTQIA+ na Capital.

“Vejo o posicionamento das empresas perante a temática, que ao invés de seguirem simplesmente as diretrizes (dos contratos) das concessões, sempre foram além, tendo tratamento cordial e respeitoso a grandes eventos, como a Parada, e também em parcerias com a Prefeitura de São Paulo e governo do Estado de São Paulo, para distribuição de insumos, preservativos, orientação jurídica e canais de denúncias contra a homofobia.”, destacou o advogado.

Para Gallego, as boas práticas empresariais, somadas às políticas públicas em prol da população LGBTQIA+, são um dos caminhos para mudar o quadro de violência no Brasil, motivados pela intolerância, preconceito e desconhecimento. Segundo o dossiê do site do Observatório de Mortes e Violências contra LBGTI+, o país registrou 273 mortes de pessoas da comunidade, sendo 228 vitimadas por assassinatos de forma violenta (83,52% dos casos).

“O Brasil ainda é um país muito preconceituoso e precisamos lutar a cada batalha para reverter esse quadro. Quando concedemos o selo, formamos um pacto, trazendo a empresa para trabalhar junto com a gente, tendo a nossa (da OAB) ajuda para atingir as metas de inclusão para garantir a diversidade para dentro da corporação. Assim acreditamos que incentivando essa inclusão no meio corporativo, somadas às ações do Poder Público, podemos mudar essa triste realidade de violência população LGBTQIA+”, disse.