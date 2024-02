ViaQuatro e ViaMobilidade recebem campanha de conscientização sobre fibromialgia e Alzheimer

A ViaQuatro e a ViaMobilidade, em parceria com a Proz Educação, promovem nos dias 23 e 28 de fevereiro, nas estações Grajaú, da Linha 9-Esmeralda, e Luz, da Linha 4-Amarela, a campanha de engajamento Fevereiro Roxo. A intenção é levar aos passageiros informações sobre diagnóstico precoce e tratamento da fibromialgia e do mal de Alzheimer.

Nesta sexta-feira (23), a Proz Educação levará alunos do curso técnico em enfermagem para a Estação Grajaú, a fim de orientar os interessados e distribuir folhetos informativos. No dia 28 (quarta-feira da próxima semana), a ação acontece na Estação Luz. Nos dois locais, os eventos ocorrem entre 10h e 15h. Além das orientações, os passageiros também poderão passar por atendimento, com aferições de pressão arterial e níveis de glicemia.

Fibromialgia

A fibromialgia é uma síndrome pouco conhecida que afeta em sua maioria mulheres entre 30 e 60 anos. Além de dor generalizada, a doença causa fadiga, dificuldades cognitivas como problema de concentração e perda de memória, dores nas mãos e pés, insônia e até mesmo quadros de depressão. Uma das principais dificuldades apresentadas no momento de diagnosticar essa doença é que muitas vezes seus sintomas podem ser confundidos com situações de estresse ou mal-estar do dia a dia.

Como todos seus sintomas podem ser relativamente comuns, acredita-se que a fibromialgia é uma doença subnotificada. Sem cura, sua causa também é desconhecida, ainda que alguns fatores estejam envolvidos, como a hereditariedade.

Mal de Alzheimer

A doença de Alzheimer ganhou o nome do médico que a descreveu primeiro em 1906, o psiquiatra Alois Alzheimer. Essa doença degenerativa apresenta como sintomas principais a falta de coerência na fala e perda de memória. O indivíduo se lembra de histórias antigas e passa a repeti-las, sem se recordar de fatos recentes, ocorridos no mesmo dia. Dessa forma, ainda que seja relacionada às pessoas de mais idade, a doença pode aparecer precocemente em indivíduos que tenham casos na família.

Além disso, classificada como principal causa da demência, o Alzheimer torna a pessoa dependente para as tarefas básicas do dia a dia. Ainda sem cura, afeta a capacidade de atenção da pessoa, assim como seu aprendizado e convívio social. Ao ser diagnosticada ainda no início, é possível introduzir um tratamento terapêutico e medicamentoso que ajuda no retardo dos efeitos mais graves.

Serviço – Fevereiro Roxo

Local: Estação Grajaú, Linha 9-Esmeralda

Dia: 23 de fevereiro de 2024

Horário: 10h às 15h

Local: Estação Luz, Linha 4-Amarela

Dia: 28 de fevereiro de 2024

Horário: 10h às 15h