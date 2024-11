ViaQuatro e ViaMobilidade promovem hoje dia D de cadastramento de currículos para mulheres aprendizes de manutenção

As concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade promovem nesta quarta-feira (13) o dia D de cadastramento de currículos de jovens aprendizes interessadas em trabalhar na manutenção das linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 17-Ouro, 8-Diamante e 9-Esmeralda. Serão abertas inicialmente, nesta terceira etapa, 20 vagas afirmativas exclusivas para mulheres. Os currículos das candidatas não selecionadas serão direcionados a um banco de talentos para oportunidades futuras.



Para concorrer às vagas do programa de aprendizagem é necessário ter entre 18 e 22 anos de idade (completados até janeiro de 2025) e ensino médio concluído até dezembro deste ano.



A ação, realizada em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), integra o projeto “Mulheres na Manutenção”, iniciativa que resultou na contratação de cerca de 40 profissionais para as concessionárias. A primeira turma teve início em 2023 e finaliza o curso no próximo mês, e a segunda, está em andamento.



Cadastramento de currículos



O cadastramento gratuito de currículos para o processo seletivo da terceira turma será realizado nesta quarta-feira (13) das 10h às 16h, nas oito estações abaixo relacionadas:

Luz e Vila Sônia – Professora Elisabeth Tenreiro (Linha 4-Amarela);

Santa Cruz e Capão Redondo (Linha 5-Lilás);

Imperatriz Leopoldina e Palmeiras – Barra Funda (Linha 8-Diamante);

Pinheiros e Santo Amaro (Linha 9-Esmeralda).

As inscrições podem ser feitas também pelo link: Link



Diversidade e inclusão: uma prioridade estratégica para o Grupo CCR

O Grupo CCR, que administra as ViaMobilidade e ViaQuatro, tem dedicado esforços voltados a promover um ambiente de trabalho cada vez mais plural e inclusivo. A presença feminina no grupo está em crescimento, e atualmente, as mulheres representam 37% do quadro de colaboradores, 37,8% em posições de liderança. Além disso, 37,7% das posições de diretoria são ocupadas por mulheres.

Um dos resultados das medidas adotadas pelo grupo é a recente contratação de mais 14 operadoras de trens para a Linha 5-Lilás de metrô, o que elevou para 39,28% a presença de mão de obra feminina na área de tráfego, superando a média nacional de 25% de mulheres no setor metroferroviário.

Por meio de ações afirmativas como essas, parcerias com instituições e processos internos focados em garantir equidade de remuneração e oportunidades, o Grupo CCR reafirma seu compromisso em ampliar a participação feminina em todos os níveis da empresa, incluindo funções tradicionalmente ocupadas por homens, como as áreas de operação e manutenção.

Iniciativas como essa buscam não apenas promover a inclusão, mas, acima de tudo, reforçar nosso compromisso com o respeito incondicional e a valorização da brasilidade. Nosso objetivo é criar um ambiente de trabalho seguro que favoreça o aumento da representatividade feminina no setor de mobilidade urbana, garantindo, assim, maior acesso a oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional.