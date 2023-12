ViaQuatro e ViaMobilidade promovem ações educativas para motociclistas

As concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade, que operam as linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô paulistano, promovem ações educativas e manutenção preventiva a motociclistas que trabalham em ambas as empresas, a partir desta quarta-feira (06). Durante a ação, profissionais orientarão os condutores sobre segurança no trânsito.

Todo motociclista, colaborador das duas concessionárias, será convidado a participar da ação de treinamento de direção defensiva junto à equipe da CCR Rodovias, e contará com check-up gratuito de itens das motos, como verificação do sistema elétrico das luzes, pneus, rodas, direção e freio.

Do total de colaboradores, a ViaQuatro contabiliza 105 motociclistas, enquanto a ViaMobilidade conta com 115 pessoas. As atividades serão realizadas no Pátio Capão Redondo, da Linha 5-Lilás, nesta quarta-feira, das 7h às 10h, e das 16h às 20h. Na quinta-feira (07), será a vez dos funcionários da Linha 4-Amarela, que receberão a atividade no Pátio Vila Sônia, nos mesmos horários.

“Temos números elevados de acidentes com motos em São Paulo, envolvendo tanto o piloto quanto o passageiro. A CCR tem um programa permanente de educação no trânsito para os nossos colaboradores motociclistas, buscando sempre aumentar as medidas de segurança e reduzir acidentes aos nossos colaboradores e a população, com isso buscamos sempre reforçar as medidas de segurança aos nossos funcionários”, disse Antonio Marcio Barros Silva, Diretor de Operações.

Segundo dados do Infosiga, sistema de monitoramento de acidentes de trânsito do governo do Estado de São Paulo, a Capital registrou 330 mortes envolvendo pilotos e garupas, entre janeiro e outubro deste ano. Em comparação ao mesmo período de 2022, quando houve o registro de 351 óbitos nas vias paulistanas, uma singela queda dos índices em 6,36%.

Treinamento de direção defensiva e check-up

Pátio Capão Redondo, da Linha 5-Lilás

Data: Quarta-feira, 06 de dezembro

Horários: 7h às 10h e 16 às 20h

Pátio Vila Sônia, da Linha 4-Amarela

Data: Quinta-feira, 07 de dezembro

Horários: 7h às 10h e 16 às 20h