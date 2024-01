ViaQuatro e ViaMobilidade participam do Janeiro Branco com ações de acolhimento e foco na saúde mental e emocional

O cuidado com a saúde mental e emocional é essencial para o bem-estar e o Janeiro Branco visa justamente alertar a população para a importância da prevenção de doenças decorrentes do estresse, como a ansiedade, depressão e pânico. Segundo o último mapeamento da OMS (Organização Mundial de Saúde), o Brasil é o país com maior prevalência de depressão na América Latina, sendo que 5,8% da população nacional sofre com essa doença.

Para oferecer acolhimento e reforçar a importância da saúde mental e valorização da vida aos passageiros que passam pelas linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô de São Paulo, a ViaQuatro e ViaMobilidade promovem periodicamente ações em parceria com o Projeto Help, oferecendo a oportunidade de acolhimento gratuito com voluntários da iniciativa, além de entrega de materiais informativos.

Os AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) das concessionárias também são treinados e estão preparados para oferecer apoio e acolhimento aos passageiros que estejam enfrentando algum mal-estar. Recentemente, Maria de Fatima Ferreira, AAS da Estação Luz, percebeu que uma passageira estava sofrendo com um ataque de ansiedade e prontamente colocou em prática toda sua empatia para apoiá-la.

“Percebi que uma passageira estava bem tensa, encostada na parede, próxima de um dos elevadores. Na hora me aproximei e pude notar que ela estava tendo um ataque de ansiedade. Comecei o atendimento então conversando com ela e perguntando seu nome. Tentando tranquilizá-la. Sua mãe, que estava em videochamada com ela, me informou o nome da passageira e acompanhou nossa interação. Após alguns minutos, ela começou a se acalmar, fomos para a SSO (Sala de Supervisão Operacional) e lá ela permaneceu até se sentir segura e tranquila para seguir viagem. Conversei com a mãe dela para me prontificar a ajudar e reforçar a acompanharia até a sua transferência para o trem”, relembra a AAS.

Confira as ações em parceria com o Projeto Help oferecidas durante o Janeiro Branco

O Cantinho do Desabafo é dedicado nas estações para aqueles que quiserem conversar com os voluntários do Projeto Help, disponível das 14h às 16h.

18/01 – Estação Capão Redondo – Linha 5 – Lilás

23/01- Estação Vila Sônia – Professora Elisabeth Tenreiro- Linha 4 – Amarela

30/01 – Estações Capão Redondo – Linha 5 Lilás e Vila Sônia – Professora Elisabeth Tenreiro- Linha 4 – Amarela