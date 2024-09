ViaQuatro e ViaMobilidade lançam avisos sonoros especiais no Dia do Idoso 

Em comemoração ao Dia Nacional do Idoso, celebrado na próxima terça-feira (1), a ViaQuatro e a ViaMobilidade irão promover uma campanha de conscientização voltada para os passageiros das Linhas 4-Amarela e 5-Lilás do metrô de São Paulo. Os passageiros serão impactados com avisos sonoros especiais gravados por idosos, que reforçarão as regras de cidadania como respeitar os assentos reservados e o uso preferencial dos elevadores.

Os monitores dos trens das linhas 4-Amarela e 5-Lilás também exibirão vídeos do Instituto Velho Amigo com cenas cotidianas em homenagem à terceira idade.

O Instituto Velho Amigo é uma organização sem fins lucrativos que, ao longo de 25 anos, já beneficiou mais de 30 mil pessoas idosas por meio de programas de assistência em instituições de longa permanência. O trabalho promove a longevidade saudável, contribuindo para inclusão social, resgate da dignidade e da autoestima da pessoa idosa.