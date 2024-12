ViaQuatro e ViaMobilidade garantem transporte 24h para o Villa Mix Festival na Neo Química Arena

Os fãs de música que se preparam para curtir o Villa Mix Festival neste sábado e domingo (21 e 22), na NeoQuímica Arena, contarão com uma operação especial de transporte público 24 horas. As concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade, responsáveis pelas linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô e 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens, respectivamente, prepararam uma estratégia operacional voltada a garantir o deslocamento seguro e eficiente do público durante todo o evento.

Até a meia-noite (0h), o funcionamento das linhas ocorrerá normalmente, seguindo o padrão habitual de dias úteis e finais de semana. Após esse horário, as estações de transferência das linhas permanecerão abertas para desembarque, assegurando as conexões entre as linhas. As demais estações estarão abertas exclusivamente para desembarque durante toda a madrugada, permitindo o retorno tranquilo para casa.

Para atender à demanda do festival, trens circularão durante toda a madrugada. A estratégia especial se estenderá até o início da operação comercial regular, quando o funcionamento das linhas voltará ao normal.

As concessionárias recomendam aos passageiros que planejem seus deslocamentos com antecedência e consultem os canais oficiais para informações atualizadas sobre horários e itinerários. Recomenda-se também que adquiram seus bilhetes antecipadamente, a fim de evitar filas e agilizar o embarque.