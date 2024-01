ViaMobilidade revitaliza passarelas de 10 estações da Linha 9-Esmeralda

A ViaMobilidade está revitalizando passarelas de 10 estações da Linha 9-Esmeralda. Com isso, as estruturas receberão a padronização visual da concessionária. Os trabalhos tiveram início em janeiro e estão previstos para serem concluídos até 2025.

A revitalização já está sendo realizada na passarela de Berrini. Outras estruturas que passarão pelo mesmo processo estão localizadas nas estações Socorro, Granja Julieta, Morumbi, Vila Olímpia, Cidade Jardim, Hebraica-Rebouças, Pinheiros, Cidade Universitária e Villa-Lobos Jaguaré.

Com o processo de revitalização, as estruturas metálicas receberão tratamento anticorrosivo e pintura, tanto na parte interna quanto externa. A expectativa é de concluir parte das intervenções ainda neste ano.

Durante as atividades na área interna, as passarelas serão parcialmente isoladas com tapume. A medida visa garantir a segurança dos passageiros e a celeridade na execução da revitalização.

A operação não será afetada pelos trabalhos e, durante as interdições parciais, os passageiros serão orientados por meio de placas na estação, direcionando o fluxo. Os AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) também reforçarão as orientações ao público.