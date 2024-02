ViaMobilidade renova Tampinhas de Amor nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda

A campanha Tampinhas de Amor arrecadou 4,7 toneladas de tampinhas plásticas em 2023. A iniciativa continua durante todo o ano de 2024 e tem como objetivo gerar recursos para apoiar pacientes oncológicos e seus familiares.

A ação é fruto de uma parceria entre o Instituto Amor Rosa, organização não-governamental especializada no atendimento a adultos com câncer, com a ViaMobilidade, concessionária responsável pela manutenção e operação das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda.

Ao todo, foram 1.738 kg de tampinhas arrecadadas nas estações da Linha 8-Diamante e 2.974 kg nas estações da Linha 9-Esmeralda. Totalizando pouco mais de 4,7 toneladas em arrecadações.

“Pelas estações das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, passam cerca de 800 mil pessoas por dia. Com a parceria, a ViaMobilidade estimula a solidariedade entre os passageiros, promove uma ação sustentável, por meio da reciclagem das tampinhas, e contribui para que centenas de pacientes oncológicos sejam acolhidos e recebam um tratamento adequado”, afirma André Costa, diretor da ViaMobilidade.

O instituto vende as tampinhas doadas para três empresas especializadas em reciclar plástico. Impéria Calazans, conselheira do Instituto Amor Rosa, explica que são muitas as despesas da organização. “Com o dinheiro arrecadado, pagamos aluguel, custos com água e luz, compramos cestas básicas e realizamos outras atividades”, diz.

O material doado é retirado por parceiros do instituto periodicamente. Na ONG, é pesado e vendido a empresas de reciclagem. As doações das tampinhas podem vir de vários produtos: refrigerantes, sucos, leite, pasta de dente, medicamentos, cosméticos, recipientes plásticos, entre outros.

Localizado na região central de São Paulo, o instituto recebe demandas de pacientes oncológicos de vários hospitais da rede SUS, do filantrópico Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, no bairro de Vila Buarque. “Estamos próximos a eles, por isso muitos pacientes dos hospitais procuram o apoio que oferecemos e assistência”, explica.

Atualmente, o instituto conta com cerca de 250 pacientes cadastrados, com atendimento extensivo a seus familiares. “Quando fornecemos cestas básicas, não estamos beneficiando só uma pessoa, a família de um paciente em situação de vulnerabilidade social também precisa de atenção e apoio”, pontua Impéria.

Ana Maria Obranovich Rosa, presidente do Instituto Amor Rosa, explica que é difícil saber o que é prioridade na lista de urgências da organização. “Temos de manter uma estrutura física, e, além das cestas básicas, fornecemos kits de higiene e limpeza, e equipamentos, como próteses, cadeira de roda, andador”, conta. Uma outra preocupação da entidade é conseguir atender à procura por perucas, para doar aos pacientes em tratamento quimioterápico.

Serviço:

“Campanha de arrecadação Tampinhas de Amor”

Em todas as estações das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, durante todo o ano de 2024.