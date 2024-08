ViaMobilidade recebe novo trem para as Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda

A ViaMobilidade acaba de receber o 31° novo trem para as Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, resultado do investimento feito pela concessionária desde o início da concessão, totalizando R$4,1 bilhões.

Os oito carros da nova composição saíram da fábrica em Taubaté no sábado (3) e passaram por três rodovias – Carvalho Pinto, Ayrton Senna e Rodoanel – até chegar na avenida Alexandre Colares, onde aguardaram até a madrugada, para travessia noturna. Ao ingressarem no Pátio Presidente Altino, a equipe responsável realizou a conexão dos carros, das passagens (gangway) e os cabos elétricos, para realizar as avaliações preliminares. Os testes do novo trem devem ter início em agosto e a previsão é que em setembro aconteça a liberação para operação comercial.

Das 36 composições compradas da Alstom, 24 estão em operação nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. Outras seis composições, incluindo a que chegou neste domingo, já foram entregues e estão nos pátios da companhia para realização de testes.

Design Inovador

As novas composições adquiridas pela ViaMobilidade são mais modernas e buscam proporcionar uma experiência melhor aos passageiros, por meio de uma viagem com mais conforto, segurança e eficiência. O design gangway elimina portas entre os carros, sendo que o salão contínuo permite uma passagem livre, facilita a busca por um assento mais agradável, oferecendo comodidade superior e uma amplitude maior.

Novos trens da ViaMobilidade têm portas mais amplas, ar-condicionado de última geração e salão contínuo. /Divulgação

Climatização Eficiente

As portas e janelas são mais amplas e os aparelhos de ar-condicionado de última geração apresentam alta eficiência, garantindo a climatização ideal em todas as estações do ano.

Tecnologia Avançada

A tecnologia embarcada é outro diferencial, desde a contagem de passageiros, até os mapas dinâmicos de linhas, passando por monitores e vigilância por vídeo e câmeras retrovisores, com sistemas embarcados de última geração, incluindo CFTV e multimídia.

Eficiência Energética

A sustentabilidade também foi considerada, uma vez que os veículos adquiridos consomem menos energia elétrica que os anteriores. O trem foi projetado para maximizar a eficiência energética, uma vez que ele possui um sistema de regeneração de energia que retorna à rede aérea durante as frenagens, reduzindo o desperdício e economizando recursos.

Acessibilidade

E no âmbito da acessibilidade, os carros dispõem de pega-mão para pessoas de diversas estaturas e espaços reservados para pessoas com deficiência, além de assentos com sinalização de uso preferencial.

Cada trem possui oito carros de aço inoxidável, o que os torna mais leves e com durabilidade de mais de 40 anos. Visando a segurança, todos os materiais dos revestimentos e equipamentos são antichamas e há detectores e extintores de incêndio.

Confira abaixo algumas das curiosidades das composições dos trens