ViaMobilidade recebe 25º novo trem da Alstom, de um total de 36 e já soma 16 em operação

A ViaMobilidade recebeu o 25º novo trem da Série 8900 fabricado pela Alstom. Do total de trens previstos para operar nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda desde o início do ano, 17 já estão em operação. Os demais seguem em fase de testes operacionais antes de entrarem em circulação.

Do total de 36 trens adquiridos no início da concessão, 11 estão programados para serem entregues pela fabricante até o final de 2024. Com a entrada em funcionamento da 16ª composição, mais de 44% dos trens adquiridos já se encontram em operação. As aquisições fazem parte do pacote de investimentos de R$ 4,1 bilhões para os três primeiros anos de concessão, em contrato válido por 30 anos.

Tecnologia moderna e itens de conforto

As composições adquiridas pela ViaMobilidade contam com oito carros (vagões) de aço inoxidável e são mais sustentáveis, já que consomem menos energia elétrica. Os trens contam com design moderno, nas cores cinza e verde que fazem alusão às linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, respectivamente. As composições são mais leves e têm uma durabilidade projetada de 40 anos, por conta do material utilizado em sua construção.

Para garantir maior conforto para os usuários, os trens possuem janelas e portas mais amplas, também contam com ar-condicionado e salão contínuo, que permite liberdade de movimento dos passageiros entre os carros. Além disso, possuem pega-mão para pessoas de diversas estaturas e espaços reservados para pessoas com deficiência, além de assentos com sinalização de uso preferencial.

Os trens também trazem o que há de mais moderno no segmento, como contagem automatizada de passageiros, mapas dinâmicos de linhas, monitores e vigilância por vídeo, câmeras retrovisoras. Visando a segurança, todos os materiais dos revestimentos e equipamentos são antichamas e os carros contam com detectores e extintores de incêndio.