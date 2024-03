ViaMobilidade realiza nova campanha de doação de sangue no Pátio Presidente Altino

A ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação e manutenção das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, e o Instituto CCR vão realizar uma nova campanha de doação de sangue no Pátio Presidente Altino, em Osasco, voltada aos colaboradores. A ação solidária será realizada nesta quinta-feira (21), das 8h30 às 11h30.

A iniciativa é fruto de uma parceria com a Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo, por meio do Programa de Voluntariado do Instituto CCR. Ao todo, são 80 vagas, tanto para colaboradores da ViaMobilidade quanto das concessionárias ViaQuatro, ViaOeste e RodoAnel.

O objetivo da ação é incentivar o espírito de solidariedade e conscientizar sobre a importância do ato de doar, contribuindo para o abastecimento do banco de sangue. Com isso, a iniciativa pode salvar a vida de centenas de pessoas. Afinal, doar sangue é um ato voluntário e altruísta, em que a recompensa é fazer bem ao próximo.

A última campanha de doação de sangue promovida pela ViaMobilidade para os colaboradores foi realizada em 28 de fevereiro. Com isso, o resultado foi a arrecadação de 99 bolsas, por meio de uma parceria com o Banco de Sangue de São Paulo – Grupo GSH.

Cada doação pode salvar até quatro vidas

De acordo com o Ministério da Saúde, cada doação pode ajudar a salvar até quatro vidas. Neste contexto, as campanhas visam contribuir para manter os estoques regulares, sem que haja risco de desabastecimento.

No país, 14 em cada mil pessoas são doadoras de sangue no SUS (Sistema Único de Saúde). Ou seja, 1,4% da população brasileira doa sangue regularmente. Assim, o país está dentro dos parâmetros da OMS (Organização Mundial da Saúde), que recomenda um índice entre 1% e 3%.