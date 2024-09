ViaMobilidade realiza melhorias na subestação Dutra na linha 9-Esmeralda

Neste sábado (7/9), a ViaMobilidade realizará a revitalização da subestação Dutra, na linha 9-Esmeralda, que proporcionará mais segurança e qualidade no sistema de energia da linha. A atividade, prevista no contrato de concessão, faz parte dos investimentos de mais de R$ 3 bilhões realizados pela concessionária.

Durante as obras, que ocorrerão ao longo de toda operação comercial (das 4h à 24h do sábado), o intervalo entre as estações Osasco e Jurubatuba da linha 9-Esmeralda será de 17 minutos e haverá atendimento de 54 ônibus da Operação PAESE entre as estações Jurubatuba e Bruno Covas/Mendes-Vila Natal para melhor atender os clientes. Os pontos de parada dos ônibus estarão localizados nas estações Jurubatuba, Autódromo, Interlagos, Grajaú e Bruno Covas/Mendes-Vila Natal. As demais estações funcionarão normalmente.

Para orientar e dar apoio aos passageiros a Concessionária reforçará o quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) nas estações. Já estão disponíveis informações nos canais oficiais da ViaMobilidade e também haverá comunicação por meio de sinalização e avisos sonoros nos trens e nas estações.