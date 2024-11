ViaMobilidade promove oficinas de acessórios para pacientes oncológicos no Dia Nacional de Combate ao Câncer

A ViaMobilidade, em parceria com o Instituto CCR e a ONG Cabelegria, promove amanhã (27) uma ação solidária em alusão ao Dia Nacional do Combate ao Câncer. Na Estação AACD-Servidor, da Linha 5-Lilás, voluntários vão confeccionar acessórios destinados a quem está na luta contra a doença. Além disso, haverá o Banco de Perucas Móvel, um caminhão transformado em salão para distribuir perucas a pacientes oncológicos. A ação será realizada das 9h às 16h30.



Os passageiros da Linha 5-Lilás poderão colaborar nas atividades que marcam essa data especial. Oficinas para confecção de acessórios como tiaras, lenços e bonés personalizados serão realizadas durante todo o horário. Serão dez oficinas ao longo do dia, cada uma com a participação de 20 voluntários.



A expectativa é de que sejam produzidos cerca de 300 kits de acessórios. Todos eles serão destinados ao Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graacc) para fortalecer a rede de apoio a esses pacientes.

Banco de perucas móvel



A estação também receberá o caminhão de perucas móvel que funciona como um minissalão, oferece atendimento humanizado e permite que pacientes oncológicos escolham a peruca que mais se adequa ao seu estilo a fim de ajudar na recuperação da autoestima. O intuito é proporcionar mais dignidade e conforto a quem está em tratamento. Para retirar uma unidade, é necessário apresentar atestado médico atualizado, além de RG e comprovante de quimioterapia.



A ONG Cabelegria, conhecida por arrecadar cabelos e doar perucas para pacientes que enfrentam a queda de cabelo devido ao câncer e outras condições, também promove ações de empoderamento feminino e capacitação profissional.



“Tendo a saúde e a segurança como um de nossos focos, buscamos promover ações que prezam pelo bem-estar da população, por isso não poderíamos deixar de contribuir em uma data tão significativa como o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Acreditamos no poder transformador das iniciativas de solidariedade e essa ação nos permite reforçar o compromisso de criar momentos de acolhimento e dignidade para quem diariamente passa pelas nossas estações”, afirma Jéssica Trevisam, gerente de Responsabilidade Social no Instituto CCR.



Mais informações sobre o trabalho da ONG Cabelegria e o Banco de Perucas Móvel estão disponíveis em: Link

Serviço:

Oficinas de acessórios e doação de perucas para pacientes com câncer

Data: 27 de novembro de 2024 (Dia Nacional de Combate ao Câncer)

Horário: Das 9h às 16h30

Local: Estação AACD-Servidor, rua Pedro de Toledo, 1.601, Indianópolis, São Paulo/SP