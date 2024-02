ViaMobilidade promove Campanha de Conscientização sobre IST e Aids no período de Carnaval

Mundialmente reconhecida como a principal festa brasileira, o Carnaval reúne milhares de pessoas pelas ruas de todo o país. Dentre danças, músicas, trocas e diversão, o período também registra aumento no número de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), assim como a Aids. Para auxiliar no combate à transmissão do vírus da imunodeficiência, as estações Barueri e Itapevi, da Linha 8-Diamante, recebem a Campanha de Conscientização sobre IST/Aids hoje, no período das 10h às 15h.

A ação é uma parceria entre a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação e manutenção das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos, e as Secretarias de Saúde das Prefeituras de Barueri e Itapevi.

Na semana que antecede a maior movimentação de foliões pelos trilhos da Grande São Paulo, a iniciativa tem como objetivo alertá-los sobre os cuidados com a saúde sexual no período de Carnaval. Preservativos e folders informativos serão distribuídos nas estações, que também contam com uma equipe técnica para dúvidas e orientações.

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE mais recente, a transmissão de IST costuma se intensificar na comemoração mais festiva do Brasil e o uso de preservativos masculinos na faixa etária entre 15 a 24 anos está abaixo do ideal, com 56,6% de adesão. O Ministério da Saúde ainda aponta que houve aumento no número de infecções por HIV e mais de 52 mil jovens que já portavam o vírus passaram a desenvolver Aids na última década.

Aids x HIV

Ainda que diretamente relacionados, Aids e HIV são comumente confundidos como o mesmo diagnóstico. Enquanto o HIV refere-se ao Vírus da Imunodeficiência Humana, a Aids é a doença causada por essa infecção.

Os pacientes soropositivos são portadores do vírus e podem transmiti-lo a outras pessoas por meio de relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez. Já a Aids é a reação do agente dentro do corpo humano, que afeta o sistema imunológico e causa infecções recorrentes.

É possível retardar o progresso da doença e controlar o HIV através de tratamento com medicamentos antirretrovirais. O remédio é capaz de reduzir a carga viral e, até mesmo, evitar a transmissão da doença. Ainda assim, o meio mais eficaz de se proteger é apostar no uso de preservativos. Por esse motivo, a Campanha de Conscientização sobre IST/Aids reforça com o público jovem todos os cuidados necessários para a saúde sexual.

Serviço- Campanha de Conscientização sobre IST/Aids

Local: Estação Barueri- Linha 8-Diamante

Data: 6 de fevereiro

Horário: 10h às 15h

Local: Estação Itapevi- Linha 8-Diamante

Data: 6 de fevereiro

Horário: 10h às 15h