ViaMobilidade promove atividade voluntária para pacientes com câncer

Representado pela solidariedade, o trabalho voluntário retrata um momento coletivo de transformação social. Em busca de ajudar o próximo e ultrapassar os limites da prestação de serviço, a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação e manutenção das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos de São Paulo, reúne seus colabores no Auditório Presidente Altino, na próxima segunda-feira (4), para customizar acessórios que serão destinados a instituições de saúde que tratam pacientes com câncer.

A iniciativa integra a Semana Internacional do Voluntariado, promovida pelo Instituto CCR. A instituição promove uma série de ações voluntárias entre os dias 24 de novembro e 9 de dezembro, e tem por objetivo estimular o voluntariado corporativo ao garantir que funcionários de todas as concessionárias do Grupo CCR tornem-se socialmente engajados.

Ao prestar apoio para pessoas em tratamento oncológico, a ViaMobilidade não só destaca a importância de fazer a diferença, como permite que seus colaboradores impactem positivamente a população com uma nova perspectiva. A ação também busca desenvolver novas competências e refletir como a troca de experiências podem levar outra dinâmica para o ambiente de trabalho.

De acordo com uma pesquisa publicada pela empresa Santo Caos em parceria com o Band of America Merrill Lynch, no ano de 2017, funcionários que fazem parte de programas voluntários são 16% mais engajados. O mesmo estudo aponta que, entre os gestores, 89% afirmam que o voluntariado melhora o lado profissional dos funcionários e 81% também percebem mudanças positivas na rotina da empresa.

A atividade social das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda complementa a programação do Instituto CCR ao lado de outras 14 ações solidárias que acontecem em oito estados do Brasil.

Osasco (SP)

Data: 4 de dezembro

Local: Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, nº 55 – Centro, Osasco (Pátio Presidente Altino)

Horário: das 10h às 11h30 e das 14h às 15h30

Campanha Nacional

O Instituto CCR, braço social do Grupo CCR, promove 15 ações solidárias durante a Semana Internacional do Voluntário. As iniciativas são realizadas entre os dias 24 de novembro e 9 de dezembro, em oito Estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Maranhão, Paraná e Goiás).

A programação inclui atividades educacionais, ambientais, recreativas e cuidados com a saúde, impactando 2.260 pessoas. Serão 467 colaboradores envolvidos nas ações, totalizando 60 horas de trabalho social e beneficiando 14 instituições.

Os participantes trabalham diariamente em unidades de rodovias, aeroportos, trens, metrôs e VLTs (veículos de transporte sobre trilhos) gerenciados pela CCR.