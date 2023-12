ViaMobilidade promove ações gratuitas de saúde e bem-estar durante o mês de dezembro

Para garantir o bem-estar de seus passageiros, a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação e manutenção das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos, disponibiliza, durante o mês de dezembro, serviços gratuitos de saúde, como aferição de pressão arterial e testes de glicemia e colesterol aos seus passageiros. A programação oferece uma série de atividades voltadas para o cuidado da população e acontece em dias úteis, conforme agenda abaixo, sempre das 10h às 16h.

Em parceria com o Instituto CCR, a iniciativa integra o programa itinerante Caminhos para a Saúde, que promove ações de saúde e bem-estar em diversos pontos da cidade a fim de proporcionar um atendimento profissional especializado para diferentes públicos.

As estações das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda ainda são contempladas com o trabalho de massoterapeutas, responsáveis pela técnica de quick massage (massagem rápida) para os clientes que precisam de um momento relaxante durante o trajeto. Equipes de saúde também estarão à postos para identificar alterações no resultado dos exames e direcionar o paciente para a unidade de saúde mais próxima do local.

Confira as datas disponíveis:

Serviço: Caminhos para Saúde

Data: 8 de dezembro

Horário: 10h às 16h

Local: Estação Carapicuíba (Linha 8-Diamante)

Serviço: Equipe de saúde e Massoterapeuta

Data: 14 de dezembro

Horário: 10h às 16h

Local: Estação Osasco (Integração das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda)

Serviço: Equipe de saúde e Massoterapeuta

Data: 22 de dezembro

Horário: 10h às 16h

Local: Estação Pinheiros (Linha 9-Esmeralda)

Serviço: Equipe de saúde e Massoterapeuta

Data: 28 de dezembro

Horário: 10h às 16h

Local: Estação Grajaú (Linha 9-Esmeralda)

Serviço: Equipe de saúde e Massoterapeuta