ViaMobilidade promove ação de conscientização e educação ambiental na Estação Santa Terezinha

A ViaMobilidade Linhas 8 e 9 reforça o compromisso com a sustentabilidade e promove hoje (28), das 10h às 16h, na Estação Santa Terezinha, da Linha 8-Diamante, ação de conscientização e educação ambiental para clientes e moradores do entorno. Realizada em parceria com a Poiato Recicla, a iniciativa visa orientar a população sobre a importância da reciclagem e de práticas sustentáveis, a fim de estimular um senso de responsabilidade coletiva em prol do meio ambiente.

Entre os temas que serão abordados pelos agentes ambientais da Poiato Recicla estão exemplos de iniciativas que buscam mitigar o descarte irregular de resíduos sólidos, como bitucas de cigarro. A participação da comunidade no combate ao descarte irregular é imprescindível pois resíduos destinados incorretamente podem trazer malefícios como poluição do solo, mau cheiro, proliferação de animais peçonhentos, doenças, danos à saúde e ao meio ambiente, além de possíveis acidentes.

Os agentes da Poiato Recicla também mostrarão itens de artesanatos como agendas, blocos de notas e flores, oriundos da reciclagem correta das bitucas de cigarros.

“Sustentabilidade é um dos pilares da ViaMobilidade tendo em vista não apenas a preservação do meio ambiente, mas também o bem-estar e segurança de nossos clientes e colaboradores e a eficiência de nossa operação. Conscientizar nosso público sobre os benefícios do descarte correto de resíduos é fundamental porque a participação da comunidade é imprescindível para a limpeza e segurança de nossas estações e vizinhança”, pontua Keila Domingos, gerente de Gestão, Segurança, Qualidade e Meio Ambiente das linhas 8 e 9.