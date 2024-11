ViaMobilidade orienta clientes sobre alterações nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda devido a obras de melhoria

Neste sábado (9/11), a ViaMobilidade iniciará o período de revitalização da subestação Jaguaré, na linha 9-Esmeralda, que proporcionará mais segurança, confiabilidade e qualidade no sistema de energia da linha. A atividade, prevista no contrato de concessão, faz parte dos investimentos de mais de R$ 3 bilhões realizados pela concessionária.

Durante a obra, que ocorrerá em toda operação comercial (das 4h a 0h do sábado), o intervalo entre as estações Osasco e Pinheiros será de aproximadamente 14 minutos e de Pinheiros a Bruno Covas/ Mendes-Vila Natal intervalos aproximados de 7 minutos. Após às 21h, os intervalos serão de aproximadamente 15 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas/ Mendes-Vila Natal.

Obras na Estação Júlio Prestes

Na linha 8-Diamante, a estação Júlio Prestes estará interditada para obras de restauração no período de 15 a 24 de novembro.

Durante esse período, não haverá operação no trecho entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Júlio Prestes. Como alternativa, o cliente deverá utilizar os trens da Linha 7-Rubi que está localizada na estação da Luz, a poucos metros de distância, e seguir viagem até a estação Palmeiras-Barra Funda.

No sentido contrário, o cliente deve desembarcar na estação Palmeiras-Barra Funda e seguir pela Linha 7- Rubi até a estação Luz. Para quem vai sentido Júlio Prestes, uma das alternativas é utilizar o acesso a Sala São Paulo aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Pelo estacionamento da sala de concertos, outra opção para o cliente, o acesso é liberado das 5h às 23h30.

Para orientar e dar apoio aos passageiros a Concessionária reforçará o quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) nas estações. Informações estarão disponíveis nos canais oficiais da ViaMobilidade Linhas 8 e 9, e haverá comunicação por meio de sinalização e avisos sonoros nos trens e nas estações.