ViaMobilidade lança escada telescópica para evacuação de passageiros em emergências

A ViaMobilidade, concessionária que opera as linhas 8-diamante e 9-esmeralda de trens metropolitanos de São Paulo, passará a utilizar, em janeiro de 2025, uma nova escada telescópica para ajudar passageiros em situações de emergência.

Segundo o empresa, o objetivo da medida é aumentar a segurança e a eficiência em situações de falha operacional ou interrupção de serviço.

A escada foi projetada por engenheiros da concessionária e é fabricada no Brasil. O investimento inicial no desenvolvimento do equipamento foi de cerca de R$ 800 mil.

O equipamento é leve -pesa 25 kg-, mas suporta até 300 kg. A escada mede entre 1,40 metros quando recolhida e 2,10 metros quando estendida, encaixando-se perfeitamente nos trilhos das portas dos trens.

A principal inovação da escada está na capacidade de ser convertida em prancha, permitindo o transbordo direto entre trens em distâncias de até 2 metros, o que elimina a necessidade de os passageiros descerem em alguns trechos da via.

“Os trens da frota 7000 da linha 9-esmeralda contarão, inicialmente, com duas escadas por trem, trazendo mais segurança e rapidez nos processos de evacuação, minimizando riscos e aumentando a eficiência operacional”, afirma Hamilton Trindade, gerente-executivo de atendimento da ViaMobilidade.

O tempo estimado para montagem da escada é de três minutos no modo escada, e de até cinco minutos no modo prancha. A expectativa é que isso deixe o processo de evacuação mais ágil.

“Os passageiros terão uma experiência mais segura em casos de contingência, reforçando o compromisso da ViaMobilidade com a segurança e o bem-estar dos usuários do transporte público. Reforçamos que em caso de parada de trens entre estações, preservando a segurança, os clientes devem sempre aguardar a orientação dos operadores de trens ou agentes de atendimento e eegurança”, ressalta o gerente.