ViaMobilidade investe R$ 1 milhão em tecnologia inédita em rede aérea no segmento ferroviário

A ViaMobilidade, empresa do Grupo CCR responsável pela operação e manutenção das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, anunciou investimento de R$1 milhão em nova tecnologia para a manutenção em rede aérea trazendo maior eficiência operacional e segurança para a operação das linhas que recebem mais de 800 mil passageiros por dia. A ViaMobilidade é pioneira, no País, na implementação desta tecnologia.

Conhecido como Pantograph Collision Detection System (PCDS), o Sistema de Detecção de Colisão de Pantógrafo foi desenvolvido para aprimorar o monitoramento e a manutenção preventiva dos pantógrafos e rede aérea ferroviária. Utilizando sensores de última geração, o sistema detecta potenciais colisões e outras anomalias, garantindo operações mais seguras e eficientes em tempo real.

“Estamos orgulhosos em liderar a adoção desse método inovador no Brasil. Um investimento que reflete o compromisso contínuo do grupo em utilizar tecnologias de ponta que não só antecipam e previnem problemas, mas também posicionam a empresa na vanguarda das soluções de mobilidade urbana sustentável e segura”, afirma Alan Santana, Gerente Executivo de manutenção da ViaMobilidade Linhas 8 e 9.

Atualmente, o sistema agrega maior inteligência nos relatórios diários sobre a operação da rede aérea. Com maior detalhamento das informações, o time de manutenção tem mais subsídios para promover ações preventivas e preditivas. “O PCDS não apenas fortalece nossa capacidade de prevenir incidentes, mas também melhora a confiabilidade dos serviços prestados aos nossos passageiros. Esses primeiros resultados confirmam o impacto positivo do investimento realizado para aprimorar a mobilidade urbana e garantir a melhor experiência aos nossos passageiros”, completa Alan.

A ViaMobilidade estuda a integração de outra tecnologia de Inteligência Artificial (IA) ao sistema tornando o projeto ainda mais eficaz e potencializando a eficiência operacional.

Além de sua função crítica na segurança ferroviária, o sistema proporciona ganhos significativos em eficiência operacional. Equipado com sensores de alta precisão, câmeras integradas e transmissão de dados via rede 4G, permite uma resposta imediata a potenciais problemas, reduzindo o tempo de inatividade e otimizando a eficiência da manutenção. A sustentabilidade também é um foco, com a utilização de baterias alimentadas por energia solar para operação autossuficiente.