ViaMobilidade inicia a troca de elevador da estação Palmeiras-Barra Funda

A ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação e manutenção das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, está investindo 200 mil reais na troca completa do elevador que atende as plataformas 1 e 2 da estação Palmeiras-Barra Funda, linha 8. A atividade, que instalará um equipamento mais moderno para garantir um melhor atendimento aos passageiros, será iniciada na próxima segunda-feira (15) e tem previsão de duração de 150 dias.

Para clientes com mobilidade reduzida a concessionária disponibilizará um elevador portátil – equipamento comumente conhecido como lagarta – para transposição entre os pisos. Além disso, os Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) da estação também estarão de prontidão e, quando necessário, o elevador ativo na plataforma ao lado será utilizado.

Para os demais passageiros, as quatro escadas rolantes, duas escadas fixas seguirão disponíveis durante todo o período de substituição do elevador. O local será sinalizado de forma a evitar acidentes e manter a população informada sobre as alternativas de acesso mais próximas.

A troca do equipamento é parte dos investimentos de mais de R$ 4,1 bilhões da companhia desde o início da concessão, em 2022 – sendo R$ 1,2 bilhões apenas neste ano. A ViaMobilidade tem priorizado a melhoria e modernização das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda visando garantir melhor acessibilidade, segurança e disponibilidade aos passageiros.