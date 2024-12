ViaMobilidade implementa Operação Verão para melhorar o conforto dos passageiros na chegada do verão

A ViaMobilidade intensifica a partir deste sábado (21), quando terá início o verão, ações voltadas para melhorar o conforto dos mais de 840 mil clientes das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. Além do reforço dos trabalhos de manutenção corretiva dos ares condicionados dentro dos trens, a concessionária adotará uma série de medidas voltadas ao bem-estar dos clientes, como a distribuição de águas por meio do programa Caminhos para a Saúde (promovido pelo Instituto CCR), dicas de comportamento e saúde para melhorar a sensação de calor e parcerias com instituições que possam promover ações voltadas ao público.

Estabelecimentos comerciais localizados nas estações também irão aderir à campanha oferecendo descontos na compra de bebidas para garantir a hidratação dos clientes nos dias de calor. Os quiosques e estabelecimentos serão identificados pelo Selo Operação Verão.

Está também prevista ainda a realização de um mutirão de verificação de equipamentos em campo por equipes multidisciplinares para avaliar as condições de prestação de serviço aos passageiros e aumentar a rapidez de eventuais reparos para contribuir com esse bem-estar. A iniciativa deve ocorrer em janeiro, quando são esperados dias mais quentes.

“Colocaremos em prática na uma série de ações voltadas a proporcionar uma melhor experiência aos nossos clientes durante o período de altas temperaturas. A segurança e o conforto dos passageiros são nossa prioridade”, destaca André Costa, diretor da ViaMobilidade.

Desde o início da concessão, há quase três anos, uma das principais iniciativas adotadas pela concessionária foi a substituição de válvulas by-pass e limpeza dos 600 condicionadores de ar dos trens da série 7.000, usados na Linha 8-Diamante, além de estudo sobre o desarme, otimização e melhora dos equipamentos de toda a frota. Nos trens Alpha da série 8.900 da Alstom, utilizados na Linha 9-Esmeralda, foram feitas limpeza e as regulações necessárias.

Nos períodos de alta temperatura, em especial durante o verão, as manutenções dos aparelhos de ar-condicionado são reforçadas diariamente ao término da operação.

Além disso, neste ano foram instalados ventiladores industriais nas estações de maior fluxo, como Osasco, Vila Olímpia e Pinheiros, a fim de proporcionar mais conforto térmico aos clientes.

“Nosso time de manutenção trabalha incessantemente para que a operação seja a mais eficiente possível e durante o verão esse trabalho é intensificado para prevenirmos danos que podem ser provocados por chuvas fortes, ventanias e descargas elétricas”, pontua Costa.

Plano de ações preventivas e melhorias

A ViaMobilidade elaborou neste ano um plano com 78 ações preventivas e de melhorias a serem implementadas nas duas linhas. Dessas, 51 foram concluídas e 27 estão em andamento, com prazo de conclusão até 2026.

Como parte da Operação Verão 2025, foram realizadas podas e supressão de árvores localizadas perto de trilhos, rede aérea, faixa de domínio e áreas lindeiras. Com relação ao descarte irregular de resíduos, a concessionária fez um mapeamento nos percursos dos trens para que não haja acúmulo de dejetos e possíveis alagamentos nas vias.

Foram feitas também manutenções dos geradores para que, em casos de queda de energia, haja redistribuição elétrica para estações e plataformas no menor prazo possível.

Além disso, com foco na segurança dos clientes, equipes de manutenção trabalharam em obras de reforço de fixação de tapumes e isolamentos, além de remoção ou fixação de possíveis estruturas que podem ser arrastadas pelo vento.

A operação contempla ainda a contratação de serviços e equipamentos para limpeza de taludes, canaletas, calhas e galerias ao longo das vias. Também são mapeados possíveis pontos de alagamento tendo em vista o alto volume de chuvas torrenciais ao longo dos meses de verão. Cabe ressaltar que a ViaMobilidade – Linhas 8 e 9 dispõe de um serviço exclusivo de monitoramento meteorológico, que informa ao Centro de Controle Operacional (CCO) as mudanças climáticas por meio de sensores e alertas.

Outras iniciativas relevantes são a troca mais frequente de limpadores de para-brisas dos trens durante o verão e o aumento de 13 para 17 estações repetidoras do Rádio Tetra, sistema responsável pela comunicação entre o CCO e os times de operação e manutenção em campo, que tem uma tecnologia tão segura que é utilizado até pelo exército americano. Com o aumento da quantidade de repetidoras, em caso de alagamentos e necessidade de mudança temporária de sentido operacional, por exemplo, todas as áreas responsáveis são avisadas a tempo de evitar eventuais problemas. Mesmo que uma torre de comunicação caia, o rádio ainda funciona.