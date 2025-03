ViaMobilidade entrega 34 novas rampas para pessoas com mobilidade reduzida

A ViaMobilidade, concessionária que opera a Linha 5-Lilás, anuncia uma inovação para facilitar o embarque e desembarque de pessoas com deficiência (PCDs) e/ou mobilidade reduzida. Trata-se da disponibilização, em todas as estações da linha, 34 rampas, construídas com fibra de vidro, que são capazes de oferecer mais conforto e segurança aos passageiros que utilizam cadeiras de rodas. O investimento nas novas peças foi de quase R$ 130 mil.

O inovador equipamento é mais leve do que as rampas tradicionais, possui superfícies flexíveis e ajustáveis, além de um design dobrável que simplifica o manuseio sem comprometer o funcionamento dos trens e das portas automáticas. Para se ter uma ideia, uma rampa similar, fabricada a base de aço, pesa pouco mais de 20 kg. Já a nova peça não ultrapassa 7 kg, sendo três vezes mais leve.

Assim como as que são fabricadas à base de aço, o equipamento também precisará de fixação manual por parte dos agentes de atendimento e segurança (AASs) no momento dos embarques. Contudo, a principal diferença está na facilidade tanto de manuseio como de armazenamento da peça, que por ser mais leve e dobrável, torna o processo de posicionamento e embarque do passageiro mais ágil.

Desenvolvimento do equipamento

As rampas foram criadas a partir do relato de uma cliente que usa uma cadeira de rodas motorizada para se deslocar diariamente no sistema metroferroviário e enfrentava dificuldades ao sair das composições. Embora o nivelamento entre os trens e as plataformas esteja em conformidade com todas as normas de transporte vigentes, a situação evidenciou a necessidade de uma solução que eliminasse o impacto causado pela diferença de altura entre a plataforma e o trem.

A ViaMobilidade deu início então ao processo de desenvolvimento internamente da rampa de fibra de vidro, um material isolante que resolve a questão de forma eficiente e segura tanto para os passageiros quanto para a operação como um todo. “Esse projeto demonstra o compromisso da empresa com a acessibilidade e a melhoria contínua do transporte público, com soluções inovadoras que impactam positivamente a vida das pessoas”, destaca Antonio Marcio Barros Silva, diretor da ViaMobilidade – Linhas 5 e 17.

Sobre o projeto

O projeto envolveu as equipes de Engenharia, Manutenção e Atendimento da ViaMobilidade e contou com a contribuição de um colaborador da CCR, que também utiliza cadeira de rodas em seus deslocamentos diários, além de ser passageiro do transporte público. Ele desempenhou um papel crucial ao sugerir aprimoramentos para a eficiência da rampa e ajuste de detalhes fundamentais.

“Além de colaborador, sou também cliente, utilizo as linhas operadas pela CCR, pelo Metrô e pela CPTM. Participar desse projeto foi uma grande satisfação, pois sei que trará benefícios significativos para outros cadeirantes como eu. A solução adotada na rampa é inovadora, destacando-se por ser mais eficiente, estável e leve. Essa iniciativa reafirma nossos princípios de colaboração e de servir à sociedade”, diz Vitor Leite, da equipe da Academia CCR.

O projeto inovador beneficiará as cerca de 3 mil pessoas com deficiência transportadas por mês na Linha 5-Lilás, que liga importantes hospitais e centros de tratamento, como a Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro, o Hospital do Servidor Público Estadual, o Hospital São Paulo, o Instituto Jô Clemente (IJC) e a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).