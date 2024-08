ViaMobilidade e ViaQuatro promovem ações para a Semana do Voluntariado

A ViaQuatro e a ViaMobilidade se juntaram ao Instituto CCR para realizar ações solidárias durante a Semana Nacional de Voluntário, celebrada entre 22 e 31 de agosto, que devem impactar cerca de mil pessoas. Nos dias 24 e 27, mais de 100 colaboradores das operadoras de transportes metropolitanos de São Paulo realizaram atividades para duas instituições sociais da capital.

Uma delas, o Centro Educacional Luz e Lápis, entidade beneficente de assistência social que atua desde 1987 proporcionando o acesso à educação de qualidade a crianças de 1 a 5 anos da região de Santo Amaro. O voluntariado corporativo realizou no último sábado, 24, um dia de ação social para os alunos e seus familiares, com serviços de orientação jurídica e mentorias de carreira, plantio de 1,5 mil mudas, contação de histórias e oferta de serviços voltados à promoção da saúde e da sustentabilidade.

Outra organização apoiada foi o Centro para Crianças e Adolescentes – ABCD Nossa Casa. A instituição atende mais de 300 crianças e ainda oferece apoio a familiares da região onde estão localizadas as comunidades do Parque do Gato e Moinho. Entre as ações dos voluntários da CCR, estiveram a revitalização de toda a área externa da instituição, com o plantio de horta em 13 canteiros e limpeza do jardim, além de atividades interativas como pintura de rosto e brincadeiras.

“O trabalho voluntário não só promove a inclusão social nas comunidades onde atuamos, mas também fortalece o sentimento de pertencimento entre nossos colaboradores. Esse compromisso gera um impacto positivo, impulsionando a transformação social nas áreas em que estamos presentes”, afirmou Renata Ruggiero, diretora-executiva do Instituto CCR e responsável pelas áreas de Sustentabilidade, Inovação e Responsabilidade Social do Grupo CCR.

Ações de voluntariado da CCR acontecem em nível nacional

O Programa de Voluntariado do Grupo CCR completa 9 anos em 2024. Neste ano, as ações solidárias têm sido realizadas em escolas, instituições sociais e praias nos municípios de atuação do Grupo CCR em oito estados: Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Ao todo, em torno de 540 colaboradores irão participar da semana do voluntariado da Companhia.

Entre as atividades estão a contação de histórias, gincanas, segurança viária, apresentações musicais, atividades recreativas, plantio de hortas, teatro e limpeza de resíduos recicláveis em praias, totalizando mais de 60 horas de trabalho social e beneficiando 19 instituições.

Atualmente, a empresa conta com uma base de dois mil colaboradores das concessionárias de rodovias, aeroportos, trens, metrôs e VLTs (veículos leves sobre trilhos) inscritos na plataforma de Voluntariado da CCR, contribuindo regularmente com ações presenciais e virtuais do programa.