ViaMobilidade distribui 50 mil copos de água a passageiros das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda 

Para aplacar o calor intenso, os passageiros da ViaMobilidade têm recebido água gelada e recebido orientações sobre a importância de se manter hidratado. A ação, iniciada em dezembro, é parte da Operação Verão, que visa intensificar os cuidados com o bem-estar dos passageiros durante a estação mais quente do ano. Com a distribuição de água programada para sexta-feira (21) nas estações Barueri, Carapicuíba e Palmeiras-Barra Funda (Linha 8-Diamante); e Osasco e Pinheiros (Linha 9-Esmeralda), ao todo, serão cerca de 50 mil copos de água entregues aos clientes.



Ainda como parte da Operação Verão, estão sendo realizados mutirões voltados a melhorar a sensação térmica do público. Neste período, quando as temperaturas tendem a ser mais altas, especialmente no horário de pico da manhã, agentes de atendimento e segurança (AASs) identificados com coletes da Operação Verão e, em complemento às suas atividades habituais, realizam um controle maior relacionado à temperatura dos trens, como a verificação de funcionamento das saídas de ar-condicionado e do próprio sistema de climatização.



Os colaboradores também orientam o público sobre a importância da contribuição para o bom funcionamento da operação, como a não retenção de portas ou abertura das escotilhas dos aparelhos de ar-condicionado, que só podem ser abertas por agentes, se necessário, pois, quando abertas de forma inadequada, podem comprometer a eficácia da climatização. Os clientes recebem ainda dicas de saúde e bem-estar como a importância de se manter hidratado, se alimentar bem e usar roupas leves.



Serviço:

Distribuição de água

Quando: 21 de fevereiro (sexta-feira), a partir das 16h

Estações: Barueri, Carapicuíba e Palmeiras-Barra Funda (Linha 8-Diamante), Osasco (LInha 8-Diamante e Linha 9-Esmeralda) e Pinheiros (Linha 9-Esmeralda)

Caminhos para a Saúde



Também na sexta-feira, os passageiros poderão aproveitar os serviços proporcionados pelo programa Caminhos para a Saúde. Das 7h às 13h, na Estação Barueri (Linha 8-Diamante) haverá uma trancista para atender quem quer renovar o visual. Já nas Estações Osasco (Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda) e Palmeiras-Barra Funda (Linha 8-Diamante), no mesmo horário, os clientes poderão usufruir de sessão de massoterapia.

Os atendimentos são gratuitos e realizados por ordem de chegada. O objetivo é promover momentos de relaxamento e autocuidado aos clientes durante os deslocamentos diários.